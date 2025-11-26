Weather Update: उत्तर-पश्चिमी हवा आने से कानपुर में रात का तापमान गिरा, प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द रात रही

जागरण संवाददाता, कानपुर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी दिशा से गंगा के मैदानी इलाकों में आ रही हवा से रात में सर्दी बढ़ गई है। बुधवार को रात का न्यूतनम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। सर्दी के सीजन में पहली बार रात का तापमान कम दर्ज किया गया है। वहीं, मौसम विभाग ने अब रात सर्द होने के साथ ही आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार जताए हैं। वहीं, 22 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसके बाद से लगातार रात का तापमान गिर रहा है। बुधवार को रात का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी का अधिकतम प्रतिशत 94 और न्यूनतम प्रतिशत 38 रहा। उत्तर पश्चिम दिशा से अधिकतम चार किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलती रही। कानपुर मंडल में शीत लहर के दस्तक देने का दावा किया गया है। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डा एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि इस सप्ताह में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ दिन में धूप और सुबह-शाम की सर्दी बढ़ने के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश में सबसे सर्द रात कानपुर की रही है। आगामी दिनों में आसमान में ऊंचे बादलों के साथ धुंध होने के साथ धूप में थोड़ी नरमी रहने के आसार हैं।