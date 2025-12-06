Language
    UP Weather Update: यूपी में सबसे सर्द कानपुर, अब इस दिन से कड़ाके की सर्दी के लिए रहें तैयार

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:26 AM (IST)

    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है, कानपुर सबसे ठंडा शहर है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पश्चिम से आ रही सर्द हवा ने कानपुर और आस - पास का मौसम पूरी तरह से बदल दिया है। सुबह - शाम की धुंध वाले मौसम में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पहुंच गया जिससे कानपुर लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सर्वाधिक सर्दी वाला शहर बन गया है। इससे पहले 2016 में न्यूनतम तापमान इतना कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आठ दिसंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू होने के आसार हैं। पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद मौसम में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी।

    दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। हर रोज हवा में सर्दी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह हिमालय के पश्चिमी हिस्से में आया विक्षोभ है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और सर्द हवा तेजी से मैदानी इलाकों की ओर आने लगी है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ बृहस्पतिवार से सक्रिय हुआ है। इसकी वजह से अगले दो दिन के दौरान हवा की गति धीमी रहेगी लेकिन सर्दी का असर बना रहेगा। दिन में धूप भी निकलेगी लेकिन रात में सर्दी भरपूर रहेगी। दो दिन बाद कानपुर और आस -पास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड होने की संभावना है। शीत लहर भी शुरू हो सकती है।

    उन्होंने बताया कि मौसमी बदलाव की इन स्थितियों में जेट स्ट्रीम भी लगातार ऊपर - नीचे हो रही है। इससे आर्कटिक क्षेत्र की बेहद सर्द हवा एशिया के देशों में भी पहुंच रही हे। पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां भी बढ़ने के आसार हैं। इससे कड़ाके की सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। इस मौसम में किसानों को अपने खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को शहर में दिन का तापमान अधिकतम 23.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री जबकि चकेरी एयरफोर्स में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज हुआ है।

