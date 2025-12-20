विजय हजारे ट्राफी के लिए यूपी टीम घोषित, धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह बने कप्तान, मैच शेड्यूल भी तय

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की विजय हजारे ट्राफी के लिए उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से 18 सदस्यीय टीम की घोषणा शनिवार को कर दी गई। एकदिवसीय प्रारूप में होने वाली विजय हजारे ट्राफी के लिए धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को कप्तान बनाया गया। उप्र की टीम में ध्रुव जुरेल, आर्यन जुयाल, प्रियम गर्ग, प्रशांतवीर, कुनाल, जीशान, समीर रिजवी, विप्रराज निगम जैसे खिलाड़ियों के बीच सलामी बल्लेबाज आदर्श को भी जगह दी गई। उप्र की टीम 24 दिसंबर को राजकोट में हैदराबाद के साथ होने वाले मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हालांकि उप्र की टीम में चोट के चलते सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और शिवम मावी को जगह नहीं मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रीन पार्क में संपन्न हुए पांच दिवसीय कैंप के बाद यूपीसीए ने विजय हजारे ट्राफी के लिए 18 खिलाड़ियों के साथ छह प्रैक्टिस गेंदबाजों के नाम की सूची जारी की। उप्र की टीम में मेरठ और गाजियाबाद के चार-चार, सहारनपुर और लखनऊ के दो-दो खिलाड़ियों के साथ कानपुर, आगरा, फतेहपुर, मुरादाबाद, हापुड़, फतेहपुर और अलीगढ़ के खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया है। यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने बताया कि विजय हजारे ट्राफी से उप्र के सीनियर खिलाड़ी भारतीय टीम की राह बनाएंगे।

एकदिवसीय प्रारूप में होने वाली इस ट्राफी में देश के सभी राज्यों की टीम से सीनियर खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। उप्र की टीम से रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, प्रियम गर्ग, समीर रिजवी सहित कई धुरंधर उप्र टीम को मजबूत करेंगे। मुंबई के खिलाफ अंडर-23 स्टेट ट्राफी में 223 रनों की मैराथन पारी खेलकर आदर्श ने उप्र की टीम में जगह पक्की कर ली है। निश्चित ही आदर्श अपने खेल से उप्र को जीत दिलाने और भारतीय टीम में प्रवेश की राह बनाएंगे।

उप्र की टीम कप्तान रिंकू सिंह (अलीगढ़), रितुराज शर्मा, प्रियम गर्ग, समीर रिजवी और विनीत पनवार (मेरठ), आराध्य यादव, अभिषेक गोस्वामी, वैभव चौधरी और स्वास्तिक चिकारा (गाजियाबाद), प्रशांतवीर और कुनाल त्यागी (सहारनपुर), विप्रराज निगम और जीशान अंसारी (लखनऊ), आदर्श सिंह (कानपुर), आर्यन जुयाल (मुरादाबाद), ध्रुव चंद्र जुरेल (आगरा), कार्तिक त्यागी (हापुड़), कार्तिक यादव (फतेहपुर)।