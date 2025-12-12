कानपुर में किसान परेशान, धान का क्रय केंद्र में दलालों का बोलबाला....Video Viral हुआ तो एडीएम जांच को पहुंचे

संवाद सहयोगी, बिधनू(कानपुर)। एक तरफ बिधनू क्षेत्र का किसान बीते एक सप्ताह से धान खरीद समय पर न होने से परेशान है, वहीं गुरुवार रात कठेरुआ सघन सहकारी समिति पीसीयू के क्रय केंद्र में एक ट्राली धान बिना तौल के भंडारण होता वीडियो इंटनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार एडीएम आपूर्ति क्रय केंद्र पहुंचे। जहां बैनर और तौल के लिए कांटा न देख सचिव पर भड़क गए। उन्हीने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वहीं केंद्र प्रभारी ने कहा कि समिति के अध्यक्ष ने बीती रात खुद के धान का भंडारण कराया हैं।

कठेरुआ स्थित सघन सहकारी समिति में पीसीयू का धान क्रय केंद्र बना हुआ है। गुरुवार रात करीब 9 बजे क्रय केंद्र में सचिव की अनुपस्थिति में एक ट्राली धान का बिना तौल के भंडारण किया गया। जिसका स्थानीय किसानों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। साथ ही किसानों ने दिन के उजाले में उनका धान न खरीदकर रात के अंधेरे में दलालों के धान भंडारण करने का विरोध किया।

वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर एडीएम आपूर्ति आशुतोष दुबे समेत एआर कापरेटिव राकेश प्रभाकर और एडीओ चन्द्रिका प्रसाद जांच करने क्रय केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान केंद्र में बैनर व कांटा न देख एडीएम आपूर्ति सचिव भानू प्रताप पर भड़क गए। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान गुड्डू बाजपेई, चौराई निवासी किसान विपिन विश्वकर्मा, विनोद बाजपेई, पवन कुमार, मुस्ताक और छौंकी गांव निवासी मथुरा प्रसाद तिवारी, रसोमन तिवारी समेत आसपास क्षेत्र के दो दर्जन किसानों ने बताया कि दिन में कभी भी केंद्र में तौल नहीं की जाती। बीते एक सप्ताह से केंद्र के चक्कर लगाने के बाद उन्हें औने पौने दामों पर व्यापारियों को धान बेंचना पड़ा। वहीं बीते चार रातों से लगातार दलालों का धान केंद्र में भंडारण किया जा रहा है।

क्रय केंद्र में कई खामियां पाई गई हैं। रात के अंधेरे में हुए अवैध भंडारण के प्रचलित वीडियो व किसानों के आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- आशुतोष दुबे, एडीएम आपूर्ति

समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने खुद का धान खेत से तौलाकर समिति के चतुर्थ कर्मचारी की मदद से केंद्र में भंडारण कराया है। शुक्रवार सुबह केंद्र पहुंचने पर उन्हें जानकारी हुई।

-भानू प्रताप सिंह, सचिव रात के अंधेरे में भंडारण किया गया धान उनका नहीं है। सभी आरोप निराधार है।

- महेंद्र सिंह, समिति अध्यक्ष कठेरुआ

किसानों के आरोप