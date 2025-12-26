कोहरे का सितम, रात की जगह सुबह पहुंची वंदे भारत, तेजस 5 घंटे लेट, 63 ट्रेन हुईं लेट
कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। तेजस और वंदेभारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को गंभीर परेशान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार मंद हो गई है। तेजस, वंदेभारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेनों के समय से न पहुंचने पर यात्री अन्य स्टेशन से दूसरी ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं। नौकरी के लिए साक्षात्कार तक के लिए भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
सर्दी में ठिठुरते हुए यात्रियों को कई-कई घंटे ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड रही है। गुरुवार को तेजस, वंदेभारत, राजधानी सहित 63 ट्रेनें एक से 10 घंटे तक देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं। ट्रेनों की लेटलतीफी की वजह से 1536 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।
सुबह 5:08 बजे पहुंची वंदेभारत
दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदेभारत कानपुर सेंट्रल पर शाम 7:08 बजे के बजाय सुबह 5:08 बजे पहुंची। यह ट्रेन 10 घंटे लेट रही। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पर रात 8:35 के बजाय रात 1:38 पर आई। यह ट्रेन पांच घंटे लेट रही। सियालदह राजधानी 5:50 घंटे लेट रही। नई दिल्ली बरौनी स्पेशल 8:35 घंटे देरी से चली। बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 10 घंटे लेट रही।
काशी महानंदा एक्सप्रेस नौ घंटे लेट रही। इस ट्रेन का कानपुर सेंट्रल आने का समय रात 8:45 का है, ट्रेन के आने का समय सुबह 5:54 बजे दर्शाया गया। हावड़ा राजधानी पांच घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचने की जानकारी दी गई। यह ट्रेन रात 9:32 पर आती है। श्रमशक्ति एक्सप्रेस 5:46 घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पर आई। दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 1:09 घंटा लेट रही। संपूर्ण क्रांति पांच घंटे, नेताजी एक्सप्रेस सात घंटे, दूरंतो एक्सप्रेस सात घंटे विलंबित रही।
