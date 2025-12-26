कोहरे का सितम, रात की जगह सुबह पहुंची वंदे भारत, तेजस 5 घंटे लेट, 63 ट्रेन हुईं लेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार मंद हो गई है। तेजस, वंदेभारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेनों के समय से न पहुंचने पर यात्री अन्य स्टेशन से दूसरी ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं। नौकरी के लिए साक्षात्कार तक के लिए भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्दी में ठिठुरते हुए यात्रियों को कई-कई घंटे ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड रही है। गुरुवार को तेजस, वंदेभारत, राजधानी सहित 63 ट्रेनें एक से 10 घंटे तक देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं। ट्रेनों की लेटलतीफी की वजह से 1536 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।

सुबह 5:08 बजे पहुंची वंदेभारत दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदेभारत कानपुर सेंट्रल पर शाम 7:08 बजे के बजाय सुबह 5:08 बजे पहुंची। यह ट्रेन 10 घंटे लेट रही। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पर रात 8:35 के बजाय रात 1:38 पर आई। यह ट्रेन पांच घंटे लेट रही। सियालदह राजधानी 5:50 घंटे लेट रही। नई दिल्ली बरौनी स्पेशल 8:35 घंटे देरी से चली। बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 10 घंटे लेट रही।