Kanpur Mandi Bhav: 9 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के खुले बाजार में मंगलवार को थोक भावों में हल्की तेजी और स्थिरता का मिश्रित रुझान देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2625 से 2675 रुपये और आरआर 21 किस्म 2700 से 2750 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दालों में अरहर 5500 से 5600 रुपये और मसूर 5650 से 5850 रुपये तक रही। उड़द हरा 10800 से 11100 रुपये के बीच दर्ज हुआ, जबकि मूंग 6000 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा।