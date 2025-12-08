Kanpur Mandi Bhav: 8 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, चावल, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को खुले बाजार में थोक भावों में हल्की तेजी और गिरावट का मिश्रित रुझान देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2625-2675 रुपये और आरआर-21 2700-2750 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। जौ 2250-2350 जबकि बाजरा 2000-2250 रुपये के बीच रहा। दलहन में चना 5200-5300 रुपये और अरहर 5500-5600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा, जबकि उड़द हरा 10800-11100 रुपये पर मजबूत बना रहा। इसी तरह से सरसों कोल्हू, गुड़ के भाव स्थिर रहे।