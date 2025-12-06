Kanpur Mandi Bhav: 6 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, मेवा और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के स्थानीय थोक बाजार में शनिवार को अनाज, दाल, तिलहन और किराना उत्पादों के भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं, चावल और दलहन की मांग स्थिर बनी रही, जबकि दालों के दामों में हल्की तेजी दर्ज की गई। तिलहन वर्ग में सरसों और अलसी के भाव मजबूत रहे, वहीं गुड़ और शक्कर के दामों में भी सामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया।