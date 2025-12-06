Kanpur Mandi Bhav: 6 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, मेवा और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में
Mandi Bhav: कानपुर और आसपास के जिलों के व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 6 दिसंबर को मंडी में शक्कर, मेवा, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के स्थानीय थोक बाजार में शनिवार को अनाज, दाल, तिलहन और किराना उत्पादों के भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं, चावल और दलहन की मांग स्थिर बनी रही, जबकि दालों के दामों में हल्की तेजी दर्ज की गई। तिलहन वर्ग में सरसों और अलसी के भाव मजबूत रहे, वहीं गुड़ और शक्कर के दामों में भी सामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कानपुर, शनिवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
- गल्ला (प्रति क्वि.)
- गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
- दलहन (प्रति क्वि.)
- चना 5200-5300, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3400-3500, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
- दाल (प्र. क्वि.)
- अरहर फूल 10000-10100, अरहर स्पे. 7300-7400, चना दाल 6600-6700, मटर दाल 4150-4250, मसूर मलका 6950-7000, मसूर दाल 7150-7200, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
- चावल (प्र. क्वि.)
- चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650
- तिलहन (प्रति क्विंटल)
- लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 9000-10500, मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10600 बटाली 9300-10300, सेहुंआ 4000-4500
- तेल (प्र. क्वि.)
- सरसों कोल्हू 15300-15400, अलसी 14600-14700, अण्डी 13900-14000
- खली (प्र. क्वि.)
- सरसों 2350-2400, अलसी 6000-6100, अण्डी 1400-1450
- वनस्पति (प्रति 15 ली.)
- बावर्ची 1775-1769, मयूर 1775-1769
- गुड़ (प्रति क्विं.)
- पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4700-4800, देशी भेली 4600-4700
- शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
- एम.30 4400-4480
- देशी घी (प्रति. क्विं.)
- खुर्जा 68000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 61000-62000, बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800,
- एटी - सुतली (प्र. क्वि.)
- 72 इंच 13000-13100, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15500-16000
- रुई (प्र. क्विंटल)
- गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14400-14500
- किराना मेवा (प्रति 100 किलो कर रहित)
- काली मिर्च 60000-70000, बड़ी इलायची 180000-210000, सोंठ 26000-28000, धनिया 8000-12000, लाल मिर्च 19000-24000, जीरा 26000-30000, अजवाइन- 16000-26000, सौंफ 11000-30000, हल्दी-16000-18000, सुपारी 43000 -53000, चिकनी सुपारी- 60000- 65000, मेथी-7000-8000, कलौंजी 23000 -24000, खटाई-14000-18000, इमली-11000-12000, अनारदाना- 55000-95000, गरी गोला-16000-18000, छुआरा 12000-32000, मखाना- 35000-120000, किशमिश देशी 18000-23000, किशमिश काबुली 38000-45000, मुनक्का 20000-45000, बादाम 25000-62000, काजू (पेटी 22 किलो) 13500-16000 किराना मेवा (प्रति किलो कर रहित) छोटी इलायची 2800-3200, लौंग 750-800, पिपरमेन्ट 1150-1200, कपूर 320-540, कत्था 1750-1800, चिरौंजी 1700-2000, केशर 160000-180000, पिस्ता 860-2400, जायफल 750-1800, जावित्री 1880-2000, बादाम गिरी 760-815, अखरोट 450-750, अखरोट गिरी 600-1100, पोस्ता दाना 1000-1100
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।