Kanpur Mandi Bhav: 4 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: गुरुवार को खुले बाजार में थोक भावों में हलचल देखने को मिली। अनाज, दलहन, तेल-तिलहन, वनस्पति, गुड़, शक्कर, सराफा और बारदाना तक—लगभग सभी कारोबारी वर्गों में दामों में कहीं मामूली तेजी तो कहीं नरमी रही। व्यापारियों के अनुसार मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन मौसम में ठंड बढ़ने और उपजाऊ क्षेत्रों में परिवहन लागत बढ़ने का असर कुछ वस्तुओं की कीमतों पर साफ दिखा। वहीं, त्योहारों के बाद मांग में आई कमी के कारण कई दालों, तेल और खाद्य पदार्थों में स्थिरता बनी हुई है।

uttar pradesh mandi bhav 4 december 2025 kanpur wheat gold silver rates



गुरुवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

गल्ला (प्रति क्वि.)

गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200,

दलहन (प्रति क्वि.)

चना 5300-5400, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3300-3400, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800,

दाल (प्र. क्वि.)

अरहर फूल 10000-10100, अरहर स्पे. 7400-7500, चना दाल 6700-6800, मटर दाल 4200-4300, मसूर मलका 7050-7100, मसूर दाल 7250-7300, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्र. क्वि.)

चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000,

आटा

मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 9000-11600, मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10600 बटाली 9300-10300, सेहुंआ 4000-4500,

तेल (प्र. क्वि.)

सरसों कोल्हू 15300-15400, अलसी 14600-14700, अण्डी 13900-14000,

खली (प्र. क्वि.)

सरसों 2350-2400, अलसी 6000-6100, अण्डी 1400-1450,

वनस्पति (प्रति 15 ली.)

बावर्ची 1775-1769, मयूर 1775-1769, गुड़ (प्रति क्विं.) पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4700-4800, देशी भेली 4600-4700,

शक्कर दाना (प्रति क्विं.)

एम.30 4400-4480 देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 68000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 61000-62000, बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800, एटी - सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13100, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15500-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14400-14500,