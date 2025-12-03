Kanpur Mandi Bhav: 3 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला मंडी में गेहूं दड़ा का भाव 2625–2675 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज हुआ, जबकि आरआर-21 2700–2750 रुपये तक पहुंचा। दलहन बाजार में चना 5300–5400 रुपये, मसूर दाल 7250–7300 रुपये तक पहुंची। वहीं, सर्राफा बाजार में चांदी 999 टंच 183100 रुपये जबकि सोना बिस्कुट 131750 रुपये पर स्थिर दर्ज हुआ।