    Kanpur Mandi Bhav: 3 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 3 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या चल रही ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला मंडी में गेहूं दड़ा का भाव 2625–2675 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज हुआ, जबकि आरआर-21 2700–2750 रुपये तक पहुंचा। दलहन बाजार में चना 5300–5400 रुपये, मसूर दाल 7250–7300 रुपये तक पहुंची। वहीं, सर्राफा बाजार में चांदी 999 टंच 183100 रुपये जबकि सोना बिस्कुट 131750 रुपये पर स्थिर दर्ज हुआ।

    बुधवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
    गल्ला (प्रति क्वि.)

     

    • गेहूं
    • दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850,
    • जौ 2250-2350
    • ज्वार- 2100-2150
    • बाजरा 2000-2250
    • मकाई- 1900-2200
    • दलहन (प्रति क्वि.)
    • चना 5300-5400
    • अरहर 5500-5600
    • मसूर- 5650-5850
    • मटर- 3300-3400
    • उड़द हरा-10800-11100
    • उड़द काला- 5500-7000
    • मूंग- 6000-7800
    • दाल (प्र. क्वि.)
    • अरहर फूल 10000-10100
    • अरहर स्पे. 7400-7500
    • चना दाल 6700-6800
    • मटर दाल 4200-4300
    • मसूर मलका 7050-7100
    • मसूर दाल 7250-7300
    • उड़द दाल 7200-12000
    • उड़द धोवा 8200-10200
    • मूंग दाल 8000-9500
    • मूंग धोवा 8500-10000
    • चावल (प्र. क्वि.)
    • चावल अरवा 2800-4000,
    • बासमती 1 नं. 10500-11000
    • सेला 3000-4000
    • बासमती 2 नं. 7000-8000
    • आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
    • आटा- 1500-1600
    • मैदा 1550-1580
    • सूजी 1630-1650
    • तिलहन (प्रति क्विंटल)
    • लाही-6500-6650
    • अलसी- 4600-5000
    • अण्डी 4800-5000
    • तिल्ली 9000-11600
    • मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10600
    • बटाली 9300-10300
    • सेहुंआ 4000-4500
    • तेल (प्र. क्वि.)
    • सरसों कोल्हू 15300-15400
    • अलसी 14600-14700
    • अण्डी 13900-14000

     

    • खली (प्र. क्वि.)
    • सरसों 2350-2400
    • अलसी 6000-6100
    • अण्डी 1400-1450

     

    • वनस्पति (प्रति 15 ली.)
    • बावर्ची 1775-1769
    • मयूर 1775-1769

     

    • गुड़ (प्रति क्विं.)
    • पन्सेरा 4100-4200
    • मंगलोर लड्डू 4700-4800
    • देशी भेली 4600-4700

     

    • शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
    • एम.30 4400-4480

     

    • देशी घी (प्रति. क्विं.)
    • खुर्जा 68000-69000
    • औरैय्या 62000-63000
    • माधौगढ़ 61000-62000

     

    • बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500,
    • हरा पट्टा 7000-7200
    • बीटी 8600-8800

     

    • एटी
    • सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13100
    • सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15500-16000

     

    • रुई (प्र. क्विंटल)
    • गुजरात (797) 13000-13100
    • देशी बंगाल 14400-14500
    • सराफा
    • कानपुर : चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
    • चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 183100
    • सिक्का (प्रति नग) 1800-1900

     

    • सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 131750
    • सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
    • गिन्नी (प्रति नग) 98050-98550

     