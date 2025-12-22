Language
    Kanpur Mandi Bhav: 22 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 22 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में सोमवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर और सराफा के थोक भाव मिले-जुले रहे। गेहूं के दाम 2625 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि चना 5000-5100 और अरहर 5500-5600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल 10 हजार रुपये के आसपास रही। चावल अरवा 2800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सरसों तेल 15 हजार रुपये से ऊपर रहा। सराफा बाजार में सोना 1.37 लाख और चांदी 2.12 लाख रुपये प्रति किलो पर रही।

    कानपुर, सोमवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

     

     

    • गल्ला (प्रति क्वि.)
    • गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200

     

    • दलहन (प्रति क्वि.)
    • चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800

     

    • दाल (प्र. क्वि.)
    • अरहर फूल 9900-10000, अरहर स्पे. 7400-7500, चना दाल 6500-6600, मटर दाल 4250-4350, मसूर मलका 6900-6950, मसूर दाल 6900-6950, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000

     

    • चावल (प्र. क्वि.)
    • चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000

     

    • आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
    • आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650

     

    • तिलहन (प्रति क्विंटल)
    • लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9600-10800 बटाली 9400-10500, सेहुंआ 4000-4500

     

    • तेल (प्र. क्वि.)
    • सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14300-14400, अण्डी 13900-14000

     

    • तिल्ली (प्रति टिन) -, खली (प्र. क्वि.)
    • सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450

     

    • वनस्पति (प्रति 15 ली.)
    • बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764

     

    • गुड़ (प्रति क्विं.)
    • पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4500-4700

     

    • शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
    • एम.30 4340-4400

     

    • देशी घी (प्रति. क्विं.)
    • खुर्जा 65000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 65000-66000

     

    • बारदाना
    • 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800

     

    • एटी - सुतली (प्र. क्वि.)
    • 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100

     

    • सराफा
    • चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 212800, सिक्का (प्रति नग) 2100-2200, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 137400 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 102250-102750