Kanpur Mandi Bhav: 22 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में सोमवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर और सराफा के थोक भाव मिले-जुले रहे। गेहूं के दाम 2625 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि चना 5000-5100 और अरहर 5500-5600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल 10 हजार रुपये के आसपास रही। चावल अरवा 2800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सरसों तेल 15 हजार रुपये से ऊपर रहा। सराफा बाजार में सोना 1.37 लाख और चांदी 2.12 लाख रुपये प्रति किलो पर रही।