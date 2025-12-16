Kanpur Mandi Bhav: 16 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 16 december 2025: कानपुर, मंगलवार को खुले थोक बाजार में अनाज, दलहन, दाल, तिलहन और सराफा बाजार में भाव सामान्य से मजबूत बने रहे। गेहूं दड़ा 2625 से 2675 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि गेहूं फार्म के भाव 2800 से 2850 रुपये रहे। दलहन में चना 5000 से 5100 और अरहर 5500 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। दाल बाजार में अरहर फूल 10100 से 10200 और चना दाल 6700 से 6800 रुपये पर रही।