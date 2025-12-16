Kanpur Mandi Bhav: 16 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में
Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 16 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 16 december 2025: कानपुर, मंगलवार को खुले थोक बाजार में अनाज, दलहन, दाल, तिलहन और सराफा बाजार में भाव सामान्य से मजबूत बने रहे। गेहूं दड़ा 2625 से 2675 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि गेहूं फार्म के भाव 2800 से 2850 रुपये रहे। दलहन में चना 5000 से 5100 और अरहर 5500 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। दाल बाजार में अरहर फूल 10100 से 10200 और चना दाल 6700 से 6800 रुपये पर रही।
चावल में बासमती नंबर-1 के भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। आटा-मैदा के भाव में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। तिलहन में तिल्ली और मूंगफली के भाव मजबूत बने रहे। तेल बाजार में सरसों कोल्हू 15200 से 15300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों में मजबूती रही। चांदी 999 टंच 1,97,700 रुपये प्रति किलो और सोना बिस्कुट 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
कानपुर, मंगलवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे
- गल्ला (प्रति क्वि.)
- गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
- दलहन (प्रति क्वि.)
- चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
- दाल (प्र. क्वि.)
- अरहर फूल 10100-10200, अरहर स्पे. 7500-7600, चना दाल 6700-6800, मटर दाल 4350-4450, मसूर मलका 7000-7050, मसूर दाल 7100-7150, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
- चावल (प्र. क्वि.)
- चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
- आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
- आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650
- तिलहन (प्रति क्विंटल)
- लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10500 बटाली 9300-10500, सेहुंआ 4000-4500
- तेल (प्र. क्वि.)
- सरसों कोल्हू 15200-15300, अलसी 14600-14700, अण्डी 13900-14000,
- तिल्ली (प्रति टिन) - खली (प्र. क्वि.)
- सरसों 2350-2400, अलसी 6000-6100, अण्डी 1400-1450
- वनस्पति (प्रति 15 ली.)
- बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764
- गुड़ (प्रति क्विं.)
- पन्सेरा 3900-4000, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4400-4600
- शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
- एम.30 4380-4440
- देशी घी (प्रति. क्विं.)
- खुर्जा 65000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 65000-66000
- बारदाना
- 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
- एटी - सुतली (प्र. क्वि.)
- 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100
- सराफा
- चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 197700, सिक्का (प्रति नग) 1900-2000, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 135300 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 100700-101200
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।