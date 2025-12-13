Mandi Bhav: कानपुर का 13 दिसंबर का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: शनिवार को कानपुर के खुले बाजार में थोक भाव सामान्य उतार-चढ़ाव के साथ दर्ज किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं दड़ा 2625 से 2675 रुपये और आरआर गेहूं 2700 से 2750 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहनों में चना 5000 से 5100 और अरहर 5500 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल 10100 से 10200 रुपये पर पहुंची। सराफा बाजार में सोना 135500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 193700 रुपये प्रति किलो पर रही।