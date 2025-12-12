Kanpur Mandi Bhav: 12 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में
Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 12 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के खुले बाजार में शुक्रवार को थोक भावों में हल्की तेजी और उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2625-2675 रुपये और आरआर-21 2700-2750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में उड़द हरा 10800-11100 रुपये और मसूर 5650-5850 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। दालों में अरहर फूल 10100-10200 रुपये और मूंग दाल 8000-9500 रुपये के बीच रही। वहीं, सर्राफा बाजार ने नए रिकार्ड बनाए। सराफा बाजार में सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने हुए हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कानपुर, शुक्रवार का खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे
- गल्ला (प्रति क्वि.)
- गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
- दलहन (प्रति क्वि.)
- चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3400-3500, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
- दाल (प्र. क्वि.)
- अरहर फूल 10100-10200, अरहर स्पे. 7400-7500, चना दाल 6650-6750, मटर दाल 4200-4300, मसूर मलका 7000-7050, मसूर दाल 7100-7150, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
- चावल (प्र. क्वि.)
- चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
- आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
- आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650
- तिलहन (प्रति क्विंटल)
- लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9300-10500 बटाली 9200-10300, सेहुंआ 4000-4500
- तेल (प्र. क्वि.)
- सरसों कोल्हू 15200-15300, अलसी 14600-14700, अण्डी 13900-14000
- तिल्ली (प्रति टिन) -खली (प्र. क्वि.)
- सरसों 2350-2400, अलसी 6000-6100, अण्डी 1400-1450
- वनस्पति (प्रति 15 ली.)
- बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764
- गुड़ (प्रति क्विं.)
- पन्सेरा 3900-4000, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4400-4600
- शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
- एम.30 4300-4400
- देशी घी (प्रति. क्विं.)
- खुर्जा 65000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 65000-66000, बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
- एटी - सुतली (प्र. क्वि.)
- 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000
- रुई (प्र. क्विंटल)
- गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100
- सराफा
- चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 198500, सिक्का (प्रति नग) 1950-2050, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 134700 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 100250-100750
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।