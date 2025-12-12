Kanpur Mandi Bhav: 12 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के खुले बाजार में शुक्रवार को थोक भावों में हल्की तेजी और उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2625-2675 रुपये और आरआर-21 2700-2750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में उड़द हरा 10800-11100 रुपये और मसूर 5650-5850 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। दालों में अरहर फूल 10100-10200 रुपये और मूंग दाल 8000-9500 रुपये के बीच रही। वहीं, सर्राफा बाजार ने नए रिकार्ड बनाए। सराफा बाजार में सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने हुए हैं।