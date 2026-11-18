जागरण संवाददाता, कानपुर। Weather Updates:उत्तर-पश्चिमी सर्द हवा ने कानपुर में ठंड बढ़ा दी है। मंगलवार की रात कानपुर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। प्रदेश में सबसे कम 9.5 डिग्री तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया। मैनपुरी 10.7 डिग्री के साथ तीसरे और गौतमबुद्ध नगर 10.8 डिग्री के साथ चौथे स्थान पर रहा।

बीते तीन दिनों में कानपुर का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री गिरा है। 16 नवंबर को न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री था, जो 18 नवंबर को 10 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 13 नवंबर 2025 को न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री पहुंचा था, जिसने नवंबर में 12 साल का रिकार्ड तोड़ा था। इससे पहले 13 नवंबर 2013 को पारा 7.7 डिग्री दर्ज किया गया था।

मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी सर्द हवा से दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आएगी। हवा की गति सामान्य तौर पर आठ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कहीं-कहीं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इससे दोपहर की धूप में भी गर्माहट कम होगी। अगले 24 घंटे सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं। आसमान साफ रहने पर रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है।