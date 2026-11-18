जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों ने राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की अवधारणा को व्यापक रूप देने और रोजगार, किसान, महिला व कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है।

पार्टी के जिलाध्यक्ष फजल महमूद का कहना है कि सपा जनता के बीच अपने पिछले कार्यकाल के कामकाज और मौजूदा सरकार के मुद्दों को लेकर जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों, उम्मीदवार चयन, संगठन और चुनावी रणनीति पर संवाददाता अमन तिवारी की उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश—

सवाल : विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी क्या है? बूथ स्तर पर क्या काम हो रहा है और पीडीए फार्मूला क्या है?

जवाब : मैं संगठन का आदमी हूं और चुनाव का अनुभव भी रखता हूं। हमने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया है। हमारी नजर में हर वह व्यक्ति पीडीए है जो किसी न किसी रूप में पीड़ित है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। दलित हों या ब्राह्मण, सभी वर्ग आज परेशान हैं।

सवाल : संभावित उम्मीदवारों के चयन का आधार क्या होगा?

जवाब : राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए तीन-तीन नाम मांगे थे। हमने भी नाम भेज दिए हैं। अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। सवाल : युवाओं, महिलाओं और पुराने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने की क्या रणनीति है?

जवाब : हमारी सरकार ने युवाओं को लैपटॉप, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं दी थीं। इस बार सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये वार्षिक सहायता देने का वादा किया गया है, जिसमें हर साल बढ़ोतरी होगी। टिकट घोषित होने के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशी को जिताने में जुटेंगे।

सवाल : किसान, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर पार्टी क्या करेगी?

जवाब : मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हमने लगातार धरना-प्रदर्शन किया है। अब भी कार्यकर्ता गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों को मतदाता सूची के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा।