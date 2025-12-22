Language
    Weather Updates: पहाड़ों पर गिरी बर्फ से कानपुर में कंपकंपा देने वाली सर्दी, IMD का शीत दिवस का अलर्ट

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:05 AM (IST)

    Weather Updates: कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद कानपुर में सर्दी बढ़ने लगी है। रविवार को शहर में ठंडी हवाओं का अहसास हुआ। मौसम विशेषज्ञ डा. एसए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। रविवार शाम से ही शहर में सर्दी का असर बढ़ गया है। घर से बाहर निकलने पर ही कंपाने वाली सर्दी का अहसास हो रहा है। सोमवार तक हवा की औसत रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है इससे शीत लहर शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। सोमवार को शीत दिवस भी होने की संभावना है।

    मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि कश्मीर के गुलमर्ग में रविवार की शाम तक दो इंच से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी थी। हिमवर्षा शाम को भी जारी रही है। इससे कानपुर और आस - पास के मौसम में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। रविवार की सुबह भी कोहरा और बदली का मौसम रहा। दिन में धूप निकली रही और सोमवार को भी धूप निकलने की संभावना है। रविवार के मुकाबले सोमवार को धूप तेज होगी लेकिन मंगलवार से शीत लहर शुरू होने के आसार हैं। सोमवार को शीत दिवस भी रह सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है।

     

     

    सोमवार को यह सामान्य से छह डिग्री तक नीचे जा सकता है। रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रहा है जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। रविवार को हवा की दिशा भी उत्तर- पश्चिमी हो गई है। चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा है।

     

     

    डा. पांडेय ने बताया कि शीतलहर में किसी बड़े इलाके का हवा का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ती है और यह स्थिति कई दिनों तक बनी रहती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर असर पड़ता है। शीतलहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है।

     