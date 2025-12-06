UP Weather : संभल जाइए...इस बार ठंड तोड़ेगी रिकार्ड, यूपी में सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा Kanpur का

जागरण संवाददाता, कानपुर। जरा संभल जाइए। मौसम विज्ञानियों ने भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में कंपकंपा देने वाली सर्दी शुरू होने वाली है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका असर देखने को मिलने लगा है।

हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद ऊंचे बादलों का आना बढ़ गया है। इससे दिन और रात दोनों का तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब हवा की रफ्तार भी धीमी रहेगा। बादलों के छंटने के बाद सर्द हवा के आने की गति बढ़ेगी। जिससे कानपुर और आस -पास के क्षेत्रों में सोमवार से सर्दी का असर बढ़ जाएगा।

एक दिन पहले 4.2 डिग्री सेल्सियस था तापमान पहाड़ों पर बर्फबारी कराने वाले पश्चिमी विक्षोभ के आने का असर दिखने लगा है। शनिवार को दिन और रात दोनों के तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिली है। एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री था जो शनिवार को पांच डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान शनिवार को भी प्रदेश में सबसे कम कानपुर नगर का ही रहा है। अधिकतम तापमान भी चौबीस घंटे में 23.6 से बढ़कर 24.7 डिग्री पर पहुंच गया है।