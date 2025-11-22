IPL की तर्ज पर यूपी टी-20 लीग, आठ टीम के साथ दो शहरों में मैच कराने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में आईपीएल की तरह यूपी टी-20 लीग शुरू करने की योजना है। इस लीग में आठ टीमें हिस्सा लेंगी और मैच दो शहरों में आयोजित होंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) इस लीग को आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवा क्रिकेटरों को एक मंच देना है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग धीरे-धीरे देश की सबसे बड़ी लीग बनती जा रही है। इसके लिए यूपीसीए ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार यूपी टी-20 लीग को दो शहरों में कराने की योजना है।
उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से आइपीएल की तर्ज पर होने वाली यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में आठ टीम उतारने की योजना पर बनाई जा रही है।इसके मुकाबले लखनऊ के इकाना स्टेडियम के साथ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कराए जा सकते हैं। इसके संकेत पिछले दिनों संपन्न हुई वार्षिक आमसभा में मिल गए थे।
अब यूपी टी-20 लीग के नए चेयरमैन डा. संजय कपूर लीग के विस्तार की योजना को धरातल पर उतारने की योजना पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लीग की सफलता को कई शहरों तक पहुंचाने के लिए लीग की मेजबानी दो शहरों में आठ टीम के बीच कराने की तैयारी चल रही है।
यूपी टी-20 लीग में अभी तक नोएडा किंग्स, गौर गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कंस, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मेवरिक्स, काशी रुद्रास की टीम के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब लीग की सफलता को देखते हुए इसके विस्तार की योजना बनने लगी है। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आइपीएल की तरह यूपी टी-20 लीग का आयोजन वर्ष 2022-23 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो चुका है।
वहीं, दूसरा और तीसरा सीजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ। यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि यूपी टी-20 लीग को देश की सबसे बड़ी लीग बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। यूपी टी-20 लीग में खेलकर कई खिलाड़ी आइपीएल तक पहुंच चुके हैं। चौथा सीजन भी कई उप्र के सितारों को आइपीएल तक पहुंचाने का मार्ग देगा। जल्द ही गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में लीग को लेकर फाइनल योजना बनाई जाएगी।
