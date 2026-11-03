कानपुर में रोडवेज बसों का बड़ा रूट बदलाव! झकरकटी नहीं आएंगी 50% बसें, 7 दिन मल्टीलेवल पार्किंग फ्री

जागरण संवाददाता, कानपुर। रोडवेज बस यात्रियों के साथ कानपुर शहर के लिए ये खबर बड़ी राहत देने वाली है। मंडलायुक्त ने पश्चिमी जिलों से लखनऊ और अन्य जनपदों की ओर जाने वाली रोडवेज बसों का शहर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और रायबरेली रूट की बसें गुरुवार से सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से संचालित होंगी, जो सरैया क्रासिंग से होकर आवागमन करेंगी।

वहीं, बाजारों में उमड़ रही भीड़ को देखकर मंडलायुक्त ने फूलबाग, परेड और पंचक्की की मल्टीलेवल पार्किंग सात दिनों तक निश्शुल्क कर दी है। परेड के रामलीला मैदान में भी अस्थाई निश्शुल्क पार्किंग देने का फैसला किया है। ये निर्णय मंगलवार को मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन ने शाम को शिविर कार्यालय में यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक में लिए हैं।

मंडलायुक्त ने कहा कि झकरकटी बस अड्डे पर बसों का दबाव अधिक है। सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित है। इसके समाधान के लिए रोडवेज बसों के संचालन में बदलाव के साथ पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि आगरा, इटावा और गाजियाबाद की ओर से आने वाली ऐसी बसें, जिनका अंतिम गंतव्य अन्य जनपदों में है, वह भौंती, नौबस्ता फ्लाईओवर और रामादेवी मार्ग से सीधे जाएंगी। इन बसों की शहर के भीतर एंट्री नहीं होगी। उन्होंने परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) से कहा कि झकरकट्टी बस अड्डे पर आने वाली बसों को परिसर के भीतर ही खड़ा कराएं। कोई भी रोडवेज बस अब सड़क पर न दिखे।

उन्होंने बताया कि विकासनगर स्थित सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से बसों का संचालन बढ़ा रहे हैं। चूंकि, गुरुवार को सरैया क्रासिंग रेलवे पुल का शुभारंभ प्रस्तावित है। इसी दिन से लखनऊ, हरदोई, अयोध्या, आजमगढ़, पडरौना, बस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर एवं रायबरेली रूट की बसों का संचालन सिग्नेचर सिटी से ही करेंगे।

इस नई व्यवस्था से झकरकट्टी बस अड्डे पर बसों की संख्या 50 फीसदी रह जाएगी और जरीब चौकी से घंटाघर मार्ग पर यातायात को राहत मिलेगी। मंडलायुक्त ने आरएम से कहा है कि डग्गामार वाहनों के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाएं। इसके लिए रोडवेज एवं पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी।