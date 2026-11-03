Vande Bharat Sleeper: वंदेभारत स्लीपर में प्रयागराज और वाराणसी तक सीटें फुल, कानपुर से दिल्ली का सफर 5 घंटे 25 मिनट में

जागरण्ज संवाददाता, कानपुर। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच नई वंदेभारत स्लीपर एक्सप्रेस का संचालन सोमवार से शुरू हो गया। ये ट्रेन वाराणसी से निकलकर प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद, नई दिल्ली तक जाएगी। कानपुर से नई दिल्ली तक इस ट्रेन में टिकट है लेकिन त्योहारी सीजन के चलते नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी के लिए टिकट नहीं है।

इस ट्रेन का किराया आम ट्रेनों से काफी महंगा लेकिन राजधानी से सस्ता है और ये दिल्ली पहुंचने में राजधानी एक्सप्रेस से कम समय लेगी। यह वंदेभारत कानपुर से नई दिल्ली तक का सफर महज पांच घंटे 25 मिनट में पूरा करेगी, जबकि राजधानी एक्सप्रेस पांच घंटे 30 मिनट लेती है।