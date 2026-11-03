Vande Bharat Sleeper: वंदेभारत स्लीपर में प्रयागराज और वाराणसी तक सीटें फुल, कानपुर से दिल्ली का सफर 5 घंटे 25 मिनट में
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच नई वंदेभारत स्लीपर एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है, जो कानपुर होते हुए ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी-नई दिल्ली वंदेभारत स्लीपर एक्सप्रेस का संचालन सोमवार से शुरू
कानपुर से नई दिल्ली का सफर 5 घंटे 25 मिनट में
त्योहारी सीजन के कारण वापसी की सीटें पूरी तरह बुक
जागरण्ज संवाददाता, कानपुर। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच नई वंदेभारत स्लीपर एक्सप्रेस का संचालन सोमवार से शुरू हो गया। ये ट्रेन वाराणसी से निकलकर प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद, नई दिल्ली तक जाएगी। कानपुर से नई दिल्ली तक इस ट्रेन में टिकट है लेकिन त्योहारी सीजन के चलते नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी के लिए टिकट नहीं है।
इस ट्रेन का किराया आम ट्रेनों से काफी महंगा लेकिन राजधानी से सस्ता है और ये दिल्ली पहुंचने में राजधानी एक्सप्रेस से कम समय लेगी। यह वंदेभारत कानपुर से नई दिल्ली तक का सफर महज पांच घंटे 25 मिनट में पूरा करेगी, जबकि राजधानी एक्सप्रेस पांच घंटे 30 मिनट लेती है।
कानपुर से नई दिल्ली तक किराया
|ट्रेन का नाम व नंबर
|श्रेणी
|किराया
|27421 वंदेभारत स्लीपर
|तृतीय एसी
|₹1,110
|27421 वंदेभारत स्लीपर
|द्वितीय एसी
|₹1,430
|27421 वंदेभारत स्लीपर
|प्रथम एसी
|₹1,755
|12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹770
|12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹1,070
|12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,775
|12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹795
|12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹1,100
|12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,830
|12559 शिवगंगा एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹795
|12559 शिवगंगा एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹1,100
|12559 शिवगंगा एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,830
|12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹795
|12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹1,100
|12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,830
कानपुर से वाराणसी तक किराया
|ट्रेन का नाम व नंबर
|श्रेणी
|किराया
|27422 वंदेभारत स्लीपर
|तृतीय एसी
|₹1,010
|27422 वंदेभारत स्लीपर
|द्वितीय एसी
|₹1,305
|27422 वंदेभारत स्लीपर
|प्रथम एसी
|₹1,600
|14006 लिच्छवी एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹585
|14006 लिच्छवी एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹825
|14006 लिच्छवी एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,360
|12560 शिवगंगा एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹635
|12560 शिवगंगा एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹875
|12560 शिवगंगा एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,440
|12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹635
|12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹875
|12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,440
|12582 बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|तृतीय एसी
|₹635
|12582 बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|द्वितीय एसी
|₹875
|12582 बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|प्रथम एसी
|₹1,440