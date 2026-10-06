राज्यसभा से भाजपा का सियासी संदेश, ब्राह्मण-ओबीसी संग पिछड़ों को साधकर सपा के PDA को दी चुनौती

जागरण संवाददाता, कानपुर। राज्यसभा चुनाव में दो चेहरों के चयन के बहाने भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों के सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति पर बड़ा दांव चला है। 10 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन सपा की ओर से तीसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे जाने से मतदान की नौबत नहीं आएगी।

भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय हो चुका है। भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल और वरिष्ठ कार्यकर्ता गोपी कृष्ण पांडेय को प्रत्याशी बनाकर संगठन के साथ सामाजिक समीकरण को भी साधने का संदेश दिया है।

प्रकाश पाल ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि गोपी कृष्ण पांडेय के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं बरेली की श्रुति गंगवार का कानपुर कनेक्शन भी इस समीकरण को विस्तार देता है। श्रुति गंगवार की ससुराल घाटमपुर क्षेत्र के टिकवापुर गांव में है। इस तरह राज्यसभा के बहाने भाजपा ने ब्राह्मण, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को एक साथ साधने का प्रयास किया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को कमजोर करना है।