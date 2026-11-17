जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश के पालीटेक्निक संस्थानों में पिछले सत्र में 74,787 सीटें खाली रहने के बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में प्रवेश बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक दिसंबर से प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी इंटर कालेजों में 'पालीटेक्निक चलो अभियान' चलाया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, विभिन्न ट्रेड और तकनीकी शिक्षा के बाद रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।



विभाग का जोर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने पर है। अभियान के तहत इंटर कालेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पालीटेक्निक की पढ़ाई और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक पीसी मिश्रा ने बताया कि एक दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संस्थानों को प्रचार-प्रसार की गतिविधियों में लगाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी समय रहते अपने पसंदीदा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकें।