कानपुर में दो दिन पुलिस भर्ती की परीक्षा, जानें किन चीजों पर रोक और क्या ले जा सकते हैं

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:25 PM (IST)

    कानपुर में दो दिन पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर बाल क्लिप, जूते, मोजे जैसी वस्तुओं पर पाबंदी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर में दो दिन होने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा के पहले दिन शनिवार को 29 केंद्रों पर 11 हजार अभ्यर्थी आएंगे। इसको लेकर एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हर केंद्र पर 20 पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों की चेकिंग और सुरक्षा करेंगे। जबकि दूसरे दिन रविवार को 19 केंद्राें पर सात हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के प्रवेश में आधार, प्रवेश पत्र, पेन-पेंसिल ले जाता है। घड़ी, टोपी, रंगीन चश्मे, बालों में बड़ी क्लिप आदि प्रवेश पर रोक रहेगी। यहां तक जूते-मोजों को उतरवाकर जांच के बाद ही अंदर प्रवेश जा सकते हैं।

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जिले में एक और दो नवंबर को 48 केंद्रों पर लिपिक और लेखा के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होनी है। एक नवंबर को 29 केंद्र पर लगभग 11,520 अभ्यर्थी एक पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दो नवंबर को 19 केंद्र पर 7680 अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच परीक्षा होनी है। एडीसीपी एलआइयू महेश कुमार ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से तैयार है।

    सतर्कता व सुरक्षा के साथ परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए एक हजार पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। अन्य परीक्षाओं में एक केंद्र पर पांच-छह ही पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन ये पुलिस भर्ती की ही परीक्षा है। इसलिए हर केंद्र पर एक इंस्पेक्टर समेत 20 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। 10 केंद्र के अंदर और 10 बाहर रहेंगे। अभ्यर्थियों की चेकिंग पहले पुलिस करेगी। इसके बाद बायोमेट्रिक व अन्य चेकिंग होने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे दिन रविवार की भी परीक्षा कराई जाएगी।

    पुलिस आयुक्त ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

    पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ होगी। इसको लेकर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पार्किंग स्थल, प्रवेश व निकासी द्वार आदि व्यवस्था देख दिशा निर्देश दिए।