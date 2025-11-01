कानपुर में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, साथी के साथ मिलकर ACP स्वरूप नगर के भाई से अभद्रता
कानपुर में एक सिपाही ने नशे में अपने साथी के साथ मिलकर ACP स्वरूप नगर के भाई के साथ अभद्रता की। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की। आरोपित सिपाही को जेल भेज दिया गया। जबकि दूसरा भाग निकला।
जागरण संवाददाता,कानपुर। कानपुर में खाकी का कारनामा शुक्रवार को चर्चा में रहा। आए दिन आम आदमी के साथ अभद्रता के आरोप खाकी पर लगते रहते हैं। अब तो कानपुर के पुलिसकर्मी ने स्टाफ को भी नहीं छोड़ा। पुलिसकर्मी ने आईपीएस के भाई से अभद्रता की। हालांकि उसकी इस अभद्रता पर तुरंत कार्रवाई भी हो गई।
स्वरूप नगर थानाक्षेत्र में गुरुवार देर रात नशे में धुत सिपाही ने साथी के साथ मिलकर एसीपी स्वरूप नगर आइपीएस सुमित सुधाकर रामटेके के चचेरे भाई से अभद्रता कर दी। जानकारी पाकर स्वरूप नगर थाने का फाेर्स मौके पर पहुंचा तो पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की। सूचना पर सर्किल फोर्स मौके पर पहुंचा इस दौरान एक सिपाही मौके से भाग निकला। जबकि दूसरे को एलएलआर लाकर मेडिकल कराया गया जिसमें नशे की पुष्टि हुई। चौकी इंचार्ज ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपित सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर उसे जेल भेजा गया है।
एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके का लक्ष्मण बाग आफीसर्स कालोनी में आवास है। हाल में ही उनके चचेरे छोटे भाई महाराष्ट्र से आए थे। गुरुवार देर रात खाना खाने के बाद वह परिसर में ही टहल रहे थे। तभी डीसीपी पूर्वी के स्कोर्ट में चालक अंकुर और उसके साथी सिपाही प्रवीन ने उनसे अभद्रता कर दी। इस पर उन्होंने अपने बड़े भाई एसीपी स्वरूप नगर को जानकारी दी उस समय वह किदवई नगर में थे।
उनकी सूचना पर कार्यवाहक थाना प्रभारी स्वरूप नगर गोपीचंद्र फोर्स के साथ पहुंचे इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अंकुर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उन लोगों के साथ भी हाथापाई कर दी। जबकि उसका साथी सिपाही प्रवीन मौके से भाग निकला। सर्किल फोर्स मौके पर पहुंचा और आरोपित सिपाही को पकड़कर एलएलआर में मेडिकल कराया। देर रात इएमओ डा.आशीष श्रीवास्तव ने सिपाही अंकुर का मेडिकल किया जिसमें अल्कोहल की पुष्टि हुई।
मामले में नगर निगम चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने वादी बनकर अंकुर और उसके साथी सिपाही प्रवीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित सिपाही अंकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर शांतिभंग की कार्रवाई कर जेल भेजा गया है जबकि सिपाही प्रवीन की तलाश की जा रही है।
खुद पर बात आई तो सिपाही को जेल भेजा, छेड़छाड़ के आरोपित सिपाही पर पुलिस मेहरबान
काकादेव में गोल चौराहे पर युवती से छेड़छाड़ के आरोपित नजीराबाद के सिपाही प्रगेश को मौके से पकड़ने के बावजूद पुलिस ने युवती की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया और सात साल से कम की सजा पर जेल न भेजने का हवाला दिया। वहीं गुरुवार देर रात एसीपी स्वरूप नगर आइपीएस सुमित सुधाकर रामटेके के चचेरे भाई से अभद्रता और पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने में नशे में धुत आरोपित सिपाही अंकुर और प्रवीन पर न केवल मुकदमा हुआ बल्कि अंकुर को जेल भी भेज दिया गया। वहीं फरार सिपाही प्रवीन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने दोहरी नीति अपनाई जब खुद पर बात आई तो आरोपित सिपाही पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया वहीं युवती से छेड़छाड़ करने वाले सिपाही प्रगेश को जेल भेजने के नाम पर सात साल के कम सजा होने के नियमों का हवाला दिया।
