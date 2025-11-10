UP Police की नौकरी में अंधाधुंध कमाई करने वाला CO ऋषिकांत, कानपुर से उन्नाव तक संपत्ति का साम्राज्य

जागरण संवाददाता, कानपुर। चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे के मददगार करोड़पति सीओ ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियां कानपुर से लेकर उन्नाव तक फैली हैं। एसआइटी जांच में पुलिस ने जो संपत्तियां चिह्नित की हैं, उसमें उसके पास कृषि योग्य भूमि, मकान, आवासीय भूखंड, दुकानें मिली हैं। इधर विजिलेंस जांच शुरू होने और निलंबन के बाद आरोपित सीओ के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा को दी गई है।

दैनिक जागरण को निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला की अधिकांश संपत्तियों का ब्योरा मिल गया है। एसआइटी जांच के बाद यही जानकारी शासन को दी गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच व अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। लिस्ट के मुताबिक निलंबित सीओ के पास उन्नाव में सन्नी सिकंदरपुर, अरजोरा मऊ, शंकरपुर सराय, कनिकामऊ, मिर्जापुर में कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत 42 से 45 करोड़ है।

मकान, कृषि भूमि भी वहीं कानपुर में मैनावती मार्ग, श्रीराम कृपा स्टेट और आजाद नगर नवाबगंज में 13 करोड़ रुपये के आवासीय मकान हैं। गोपालपुर में 13 करोड़ रुपये कीमत की कृषि योग्य भूमि और लगभग 11 करोड़ रुपये कीमत की 11 दुकानें आर्यनगर में मिली हैं। वहीं कुछ अन्य संपत्तियां हैं, जिनके बारे में यह जानकारी है कि यह संपत्ति सीओ ऋषिकांत शुक्ला की है। यह सब मिलाकर आज के बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये आंकी गई है।