UP Police की नौकरी में अंधाधुंध कमाई करने वाला CO ऋषिकांत, कानपुर से उन्नाव तक संपत्ति का साम्राज्य
कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे के मददगार सीओ ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियाँ उजागर हुई हैं, जो कानपुर से उन्नाव तक फैली हैं। एसआईटी जाँच में कृषि भूमि, मकान और दुकानें मिली हैं, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है। निलंबन के बाद, एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा को विभागीय जाँच सौंपी गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे के मददगार करोड़पति सीओ ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियां कानपुर से लेकर उन्नाव तक फैली हैं। एसआइटी जांच में पुलिस ने जो संपत्तियां चिह्नित की हैं, उसमें उसके पास कृषि योग्य भूमि, मकान, आवासीय भूखंड, दुकानें मिली हैं। इधर विजिलेंस जांच शुरू होने और निलंबन के बाद आरोपित सीओ के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा को दी गई है।
दैनिक जागरण को निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला की अधिकांश संपत्तियों का ब्योरा मिल गया है। एसआइटी जांच के बाद यही जानकारी शासन को दी गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच व अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। लिस्ट के मुताबिक निलंबित सीओ के पास उन्नाव में सन्नी सिकंदरपुर, अरजोरा मऊ, शंकरपुर सराय, कनिकामऊ, मिर्जापुर में कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत 42 से 45 करोड़ है।
मकान, कृषि भूमि भी
वहीं कानपुर में मैनावती मार्ग, श्रीराम कृपा स्टेट और आजाद नगर नवाबगंज में 13 करोड़ रुपये के आवासीय मकान हैं। गोपालपुर में 13 करोड़ रुपये कीमत की कृषि योग्य भूमि और लगभग 11 करोड़ रुपये कीमत की 11 दुकानें आर्यनगर में मिली हैं। वहीं कुछ अन्य संपत्तियां हैं, जिनके बारे में यह जानकारी है कि यह संपत्ति सीओ ऋषिकांत शुक्ला की है। यह सब मिलाकर आज के बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये आंकी गई है।
जानें कहां कितनी संपत्ति
- सन्नी सिकंदरपुर, सरोसी, उन्नाव : कृषि योग्य भूमि, कीमत 3.5 करोड़
- अरजोरा मऊ सिकंदरपुर, उन्नाव : कृषि योग्य भूमि, कीमत 18.5 करोड़
- शंकरपुर सराय, उन्नाव : कृषि योग्य भूमि, कीमत तीन करोड़
- ग्राम मजरा, उन्नाव : कृषि योग्य भूमि, कीमत 50 लाख
- ग्राम कनिकामऊ, उन्नाव: कृषि योग्य भूमि, कीमत चार करोड़
- मिर्जापुर, उन्नाव: कृषि योग्य भूमि, कीमत 13.5 करोड़
- गोपालपुर, कानपुर : कृषि योग्य भूमि, कीमत 13 करोड़
- श्री रामकृपा स्टेट, ख्यौरा: भूखंड, कीमत दो करोड़
- मैनावती मार्ग ख्यौरा कछार: कृषि योग्य भूमि, कीमत छह करोड़
- मैनावती मार्ग ख्यौरा, कछार: भूखंड, कीमत एक करोड़
- अरजोरामऊ, उन्नाव: आवसीय मकान, कीमत एक करोड़
- आजादनगर, कानपुर: मकान, कीमत 10 करोड़
- आर्यनगर में 11 दुकानें : कीमत 11 करोड़
