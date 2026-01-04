Fog Train-Flight Delay: कोहरे से ट्रेनों और फ्लाइट की रफ्तार पर ब्रेक, 3 उड़ानें और 64 ट्रेनें घंटों लेट

जागरण टीम, कानपुर। Fog Train-Flight Delay: कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। ट्रेनें घंटों देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंच रही है। रविवार को तेजस, श्रमशक्ति नई दिल्ली बरौनी स्पेशल सहित 64 ट्रेनें एक से 12 घंटे तक देरी से पहुंची। इसी तरह से इटावा, कानपुर देहात सहित कई स्टेशनों में ट्रेनों के इंतजार में यात्री सर्दी में ठिठुरते रहे।

श्रमशक्ति दिल्ली से कानपुर सेंट्रल आने में तीन घंटे लेट रही। यह ट्रेन सुबह 6:20 की जगह 9:48 पर आई।लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर सेंट्रल चार घंटे देरी स आई। इसके आने का रात 8:35 बजे है,यह रात 12:15 बजे पहुंची। नई दिल्ली बरौनी स्पेशल रात 11:50 बजे की जगह दिल्ली से कानपुर सेंट्रल सुबह 11:39 बजे आई। यह ट्रेन 12 घंटे लेट रही। अयोध्या कैंट वंदे भारत आनंदविहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल सुबह 11 बजे की बजाय सुबह 11:22 बजे आई।नाहरपुर हापा एक्सप्रेस 11:30 घंटे, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल 6:30 घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची।





कोहरे की वजह से ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। प्रीमिय ट्रेनें तक घंटों देरी से यात्रियों को पहुंचा रही है। इसकी वजह से यात्रियों में नाराजगी भी बनी हुई है। वे रेलवे के एक्स अकाउंट पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। ट्रेनों की लेटलतीफी रविवार को भी जारी रही। ट्रेनों के अधिक लेट होने से 1758 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी। यात्री प्लेटफार्म व प्रतीक्षालय में ट्रेनों की प्रतीक्षा करते रहे। मोबाइल ऐप व पूछताछ काउंटर पर ट्रेनों की जानकारी करते रहे।



बेंगलुरू, मुंबई, हैदराबाद की फ्लाइट कानपुर में देरी से आईं कोहरे की वजह से फ्लाइट भी लेट हो रही है। दृश्यता कम होने से उनकी उड़ान पर असर पड़ रहा है। रविवार को बेंगलुरू की फ्लाइट 1:20 घंटे, हैदराबाद की फ्लाइट 51 मिनट तथा मुंबई की फ्लाइट आधा घंटा देरी से आई। हैदराबाद की फ्लाइट 12:45 बजे आती है, यह 1:36 बजे आई। बेंगलुरू की फ्लाइट 12.05 बजे आने की बजाय 1:25 बजे आई। मुंबई की फ्लाइट 2:35 बजे की जगह 3:02 बजे आई।

अछल्दा रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म पर ठिठुरते नजर आए यात्री फफूंद से आगरा जाने वाली मेमू ट्रेन (64627) अपने निर्धारित समय सुबह 4.19 बजे के बजाय लगभग 4.35 बजे अछल्दा स्टेशन पहुंची। यह ट्रेन करीब 15 मिनट की देरी से चली, जिसे घने कोहरे के कारण नियंत्रित गति से चलाया गया। शिकोहाबाद से फफूंद जाने वाली मेमू ट्रेन (64632) की स्थिति और भी खराब रही। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 7.20 बजे न पहुंचकर 10.08 बजे अछल्दा स्टेशन पहुंची, यानी करीब तीन घंटे की देरी से आई। इटावा से कानपुर जाने वाली मेमू ट्रेन (64170) भी अपने निर्धारित समय 5.20 बजे के बजाय 6.30 बजे अछल्दा स्टेशन पहुंची, जिससे यात्रियों को लगभग एक घंटे का अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। ट्रेन संख्या 64588 टूंडला–कानपुर मेमू अपने निर्धारित समय 9.34 बजे की बजाय 10.33 बजे स्टेशन पर पहुंची। वहीं, 64603 कानपुर–इटावा मेमू अपने निर्धारित समय 8.50 बजे के बजाय 11:35 बजे अछल्दा स्टेशन पहुंची

बांदा में दो से पांच घंटे की देरी से पहुंचीं ट्रेनें तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन घने कोहरे के कारण छह घंटे 44 मिनट, बरौनी एक्सप्रेस एक घंटे 37, बलिया एक्सप्रेस एक घंटे 12 मिनट, दादर सेंट्रल एक्सप्रेस एक घंटे 19 मिनट, अहमदाबाद एक्सप्रेस एक घंंटे 16 मिनट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस दो घंटे 13 मिनट, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटा, महाकौशल एक्सप्रेस 40 मिनट, महाकौशल एक्सप्रेस एक घंटे 44 मिनट, हावड़ा-चंबल एक्सप्रेस भी एक घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। स्टेशन मास्टर मनोज शिवहरे ने बताया कि सर्दी के कारण कई ट्रेनें बिलंब से आ रही हैं।



इटावा में इंटरसिटी निरस्त, 18 ट्रेनें साढ़े छह घंटे देरी से आईं इटावा में यात्री जंक्शन पर सर्द हवाओं में ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। रविवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रही। वहीं ट्रेनें एक से 6:30 घंटे की देरी से जंक्शन पर पहुंची। अवध 6:31 मिनट, पूर्वा 5:39 मिनट, गोमती 2:18 मिनट, मगध 1:30 मिनट, वंदे भारत 32 मिनट, आम्रपाली 2:05 मिनट, डाउन वैशाली 1:30 मिनट, फरक्का 1:22 मिनट, अप वैशाली 2:24 मिनट, डाउन मगध 2:57 मिनट, फरक्का 2:42 मिनट, पटना कोटा 2:54 मिनट, मरुधर 1:07 मिनट, नेताजी कालका मेल 1:08 मिनट, मुरी 1:30 मिनट तथा इटावा ग्वालियर पैसेंजर 2:18 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची।