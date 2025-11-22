कानपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बोले- SIR अभियान पूरी तरह पारदर्शी

जागरण संवाददाता, कानपुर। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शनिवार को मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के संबंध में कहा कि यह पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो रहा है। चुनाव आयोग भी इसमें पूरी पारदर्शिता व्रत रहा है। साकेत नगर में विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक के आवास पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे। वह अरुण पाठक के भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे।



उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में पूरी तरह लगे हुए हैं और संगठन भी इस पर अपनी पूरी नजर रखे हुए है। अभियान का समय बढ़ाने की चल रही बातों पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का विषय है और वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उनके साथ लखनऊ से आए थे और एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, पूर्व विधायक केके सचान, आदित्य पांडेय और सर्वेश पांडेय भी मौजूद रहे। बाद में वे परमट स्थित सुरेश अवस्थी के आवास पर गए जिनके पुत्र का शनिवार को विवाह हो रहा है।