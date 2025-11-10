कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया यूनिटी मार्च का शुभारंभ, बोले- अब भारत देश दूसरे के उत्पादों पर निर्भर नहीं रहेगा

जागरण संवाददाता, कानपुर। जागरण संवाददाता, कानपुर। सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा 10 से 20 नवंबर तक प्रत्येक विधानसभा में यूनिटी मार्च निकाल रही है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक छावनी विधानसभा से इसका शुभारंभ किया। वहीं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेशनल सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

लक्ष्य विकसित देशों की सूची में खड़ा करना उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह कार्यशाला आयोजित की गई है जिससे प्रोफेशनल सम्मेलन का नाम दिया गया । आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय उद्योगों को मजबूती देने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य देश को विकसित देशों की सूची में खड़ा करना है। हाल के दिनों में भारत ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने तय किए हैं कि देश दूसरे के उत्पादों पर निर्भर नहीं रहेगा। बल्कि अपने उत्पादों के जरिए, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा

कोरोना में मील नहीं बंद हुई

उन्होंने कहा, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोरोना के समय जब आर्थिक मंदी आई थी तो भारत ने अपने कृषि के बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई थी। कोरोना कल में भी हमारी चीनी मील 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई। यह आत्मनिर्भर भारत का ही काम है। नैनो यूरिया उसी का परिणाम है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।



'रक्षा के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा' पहले हम टेक्नोलाजी और मशीन दोनों बाहर से मांगते थे। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकवादियों ने जब कानपुर के लाल पर हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को समूह नष्ट करने का काम किया। ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ में बनती है उसमें पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का खात्मा किया।