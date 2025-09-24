कानपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री ने कहा, पूर्व की सरकारों ने एमडीएम की गुणवत्ता से किया खिलवाड़

कानपुर के भौंती में अक्षयपात्र फाउंडेशन के केंद्रीयकृत रसोईघर का भूमि पूजन हुआ। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने छात्रों को भोजन वितरित किया। इस पहल से 1.47 लाख विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। मंत्री ने शिक्षा और पोषण में सुधार के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कुपोषण में कमी का दावा किया। न्यारा एनर्जी और अक्षयपात्र फाउंडेशन के बीच रसोईघर निर्माण के लिए एमओयू हुआ।

जागरण संवाददाता, कानपुर। अक्षयपात्र से जिले के परिषदीय स्कूलों में आठवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले 1.47 लाख विद्यार्थियों की थाली में पौष्टिक गरमागरम खाना पहुंचेगा। इसके लिए भौंती के कपली गांव में अक्षयपात्र फाउंडेशन की ओर से केंद्रीयकृत किचन बनाया जाना है। इसी क्रम में बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किचन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले आठ वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा और भोजन उपलब्ध करा रही है। देश व प्रदेश का भविष्य बच्चे है। जब ये स्वस्थ होंगे तभी देश और प्रदेश का भविष्य बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1.40 करोड़ बच्चों को गुणवत्तायुक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पूर्व की सरकारों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को किस प्रकार का मध्याह्न भोजन (एमडीएम) दिया जाता था। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। पिछले आठ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो बच्चों में कुपोषण का ग्राफ बढ़ा नहीं घटा है। ये संभव हुआ है पीएम नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्कूलों में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन की आपूर्ति को प्राथमिकता दिए जाने से। उन्होंने अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।