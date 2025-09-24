Language
    कानपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री ने कहा, पूर्व की सरकारों ने एमडीएम की गुणवत्ता से किया खिलवाड़

    By vivek mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:03 PM (IST)

    कानपुर के भौंती में अक्षयपात्र फाउंडेशन के केंद्रीयकृत रसोईघर का भूमि पूजन हुआ। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने छात्रों को भोजन वितरित किया। इस पहल से 1.47 लाख विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। मंत्री ने शिक्षा और पोषण में सुधार के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कुपोषण में कमी का दावा किया। न्यारा एनर्जी और अक्षयपात्र फाउंडेशन के बीच रसोईघर निर्माण के लिए एमओयू हुआ।

    बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अक्षयपात्र से जिले के परिषदीय स्कूलों में आठवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले 1.47 लाख विद्यार्थियों की थाली में पौष्टिक गरमागरम खाना पहुंचेगा। इसके लिए भौंती के कपली गांव में अक्षयपात्र फाउंडेशन की ओर से केंद्रीयकृत किचन बनाया जाना है। इसी क्रम में बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किचन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

    राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले आठ वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा और भोजन उपलब्ध करा रही है। देश व प्रदेश का भविष्य बच्चे है। जब ये स्वस्थ होंगे तभी देश और प्रदेश का भविष्य बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1.40 करोड़ बच्चों को गुणवत्तायुक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पूर्व की सरकारों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को किस प्रकार का मध्याह्न भोजन (एमडीएम) दिया जाता था। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। पिछले आठ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो बच्चों में कुपोषण का ग्राफ बढ़ा नहीं घटा है। ये संभव हुआ है पीएम नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्कूलों में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन की आपूर्ति को प्राथमिकता दिए जाने से। उन्होंने अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

    समारोह में न्यारा एनर्जी और अक्षयपात्र फाउंडेशन के बीच किचन निर्माण के लिए एमओयू किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मंच संचालन शिक्षक राजेश यादव ने किया। समारोह में अक्षयपात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सभादास, क्षेत्रीय अध्यक्ष रसराज कृष्ण दास, चीफ मार्केटिंग अधिकारी धनंजय गंजू, न्यारा एनर्जी कंपनी के सीएसआर हेड अचिंत्य सिंह, मैनेजर विक्रांत मोहन सक्सेना, एडी बेसिक डा. संतोष कुमार राय, बीएसए सुरजीत कुमार सिंह, डीसी एमडीएम सौरभ पांडेय, अनिरुद्ध सिंह, प्रवीण पांडेय, प्रबोध प्रताप सिंह सहित शिक्षक और बच्चे मौजूद रहे।