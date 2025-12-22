कानपुर में कुत्तों को उम्रकैद का अनोखा मामला, नगर निगम शेल्टर होम में रहेंगे आजीवन

जागरण संवाददाता, कानपुर। दो बार काटने वाले कुत्तों को नगर निगम पकड़कर किशनपुर में स्थित शेल्टर होम में आजीवन रखेगा और खाने की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा पागल कुत्तों को रखने की भी व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में किशनपुर स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में वर्तमान समय में तीन कुत्ते बंद है। विकास नगर में मालकिन को मारने वाले कुत्ते और दो आवारा कुत्तों को रखे गए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नगर निगम ने पागल और कटखने कुत्तों को रखने के लिए नगर निगम ने सबसे पहले 50 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया है।शहर में करीब सवा लाख कुत्ते है। इसमें नगर निगम अभी तक 35 हजार कुत्तों का बंध्याकरण कर चुका है। पिछले साल 32 हजार लोगों को काटा है इस साल अभी इस बाबत नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा आरके निरंजन ने बताया कि पागल व कटखने कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। इसमें 50 कुत्तों को रखा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि एक कुत्ता दोबार काटता है और लोग वैक्सीन लगाने का पर्चा दिखाता है तो उसको पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। एक बार कुत्ता काटता है तो उसका बंध्याकरण करके 10 दिन रखा जाएगा। रैबीज व पागल नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पकड़े गए स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही कोई कुत्ता गोद लेना चाहता है तो उसको हलफनामा देना होगा कि वह कुत्ते का रखरखाव आजीवन करेगा।