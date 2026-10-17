कानपुर में भौंती बाईपास पर हादसा, ट्रक की टक्कर से मां-बेटी की मौत, हंगामा

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। पनकी के भौंती बाइपास के पास कंटेनर ने बाइक सवार मां बेटी को रौंद दिया जबकि पति घायल हो गए।जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे स्वजन ने हंगामा शुरू कर दिया।वही के सूचना बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्वजन को समझाने का प्रयास में जुटी है।

सचेंडी थाना क्षेत्र के जुगराजपुर निवासी सुमित अपनी 25 वर्षीय पत्नी संजना उर्फ दीक्षा व आठ माह की बेटी के साथ शनिवार को दवा लेने के लिए बाइक से जा रहे थे।इसके अलावा बाजार भी जाना था। तभी भौंती बाईपास के पास पीछे से आ रहे हैं कंटेनर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक फिसल गई और सुमित बाइक से उछलकर दूर गिर गए जबकि जबकि पत्नी संजना और उनकी आठ माह की बच्ची कंटेनर की चपेट में आ गई जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कंटेनर महिला को करीब आठ मीटर तक घसीटता चला गया।