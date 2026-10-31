कानपुर -हमीरपुर हाइवे पर वसूली करने वाले किन्नरों का हंगामा, पुलिस को पीटने वर्दी फाड़ने का Video Viral

संवाद सहयोगी, घाटमपुर( कानपुर)। किन्नरों द्वारा कानपुर -हमीरपुर रोड पर 26 अक्टूबर की रात जमकर हंगामा हुआ। विवाद और मारपीट की सूचना पर डायल -112 पुलिस पहुंची तो किन्नर सिपाहियों से भी भिड़ गए। मारपीट करते हुए वर्दी तक फाड़ दी।

थाना पुलिस सिपाही की पिटाई की घटना चार दिन तक दबाए बैठी रही। वहीं, शनिवार को वीडियो प्रसारित होने के कुछ ही घंटों में आनन-फानन में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। प्रसारित वीडियो में किन्नर हाईवे पर उत्पात मचाते दिख रहे हैं। वाहनों को जबरन रोक रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में भदोही जिले के बंजारी गांव निवासी अंकित सिंह ने तहरीर दी थी। बताया था कि वह 26 अक्टूबर को हमीरपुर के कुंडौरा गांव निवासी बहन के यहां से लौट रहे थे।