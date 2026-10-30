Kanpur Weather Updates: 54 साल बाद अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम का बड़ा बदलाव, कानपुर में एक दिन में 7.8 डिग्री गिरा पारा

जागरण संवाददाता, कानपुर। अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम ने ऐसी करवट ली कि गर्मी के बीच अचानक ठंडक महसूस होने लगी। चक्रवाती सिस्टम अर्नब के असर से शुक्रवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर वर्षा और बूंदाबांदी होती रही। पूरे दिन में करीब 7.3 मिमी वर्षा हुई।

आसमान में घने बादल छाए रहने और धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में एक दिन में ही 7.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री था, जो शुक्रवार को घटकर 23.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

मौसम विशेषज्ञ के अनुसार, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इस तरह वर्षा और तापमान में अचानक गिरावट की स्थिति 54 साल बाद देखने को मिली है। इससे पहले वर्ष 1971 में अक्टूबर के दौरान मौसम में ऐसी तब्दीली दर्ज की गई थी। हालांकि, अक्टूबर की सर्वाधिक एकदिवसीय वर्षा का रिकार्ड अब भी 21 अक्टूबर 1957 के नाम है। उस दिन 111.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी।

कभी ठंडा तो कभी गर्म रहा अक्टूबर पिछले कुछ वर्षों में अक्टूबर का मौसम अलग-अलग रूप दिखाता रहा है। वर्ष 2025 में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे महीने की शुरुआत में ही रातें ठंडी हो गई थीं। इसके विपरीत, अक्टूबर 2024 में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब तीन डिग्री अधिक बना रहा और महीने में गर्मी का असर बना रहा। इस बार महीने के आखिरी दिनों में वर्षा के साथ तापमान में आई तेज गिरावट ने मौसम का मिजाज बदल दिया है।