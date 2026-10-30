पनकी में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, देखें हादसे का Video
कानपुर के पनकी में रेलवे क्रासिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो ...और पढ़ें
HighLights
पनकी में रेलवे क्रासिंग पर भीषण हादसा हुआ
ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत
हादसा सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह कैद हो गया
जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी में गुरुवार को रेलवे क्रासिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शव क्षत-विक्षत हो गए। पूरी घटना घटनास्थल पर लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतकों में एक की पहचान 35 वर्षीय संजीव कुमार उर्फ संजू निवासी समान कटरा, थाना किशनी, जिला मैनपुरी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
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