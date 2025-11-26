Language
    देरी से आ रही हैं ट्रेनें, यात्रियों ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी, 15 घंटे बाद आ रहीं कानपुर स्टेशन

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:15 AM (IST)

    ट्रेनों के विलंब से यात्री परेशान हैं। कानपुर स्टेशन पर 15 घंटे की देरी से पहुंच रही ट्रेनों के कारण यात्रियों ने एक्स पर नाराजगी जताई है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से ट्रेनों के समय पर संचालन की मांग की है, क्योंकि देरी से उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

    जागरण संवाददादा, कानपुर। स्पेशल ट्रेनें लेट होने का क्रम जारी है। लंबी दूरी की ट्रेनों पर ट्रेनें 15 घंटे तक लेट हो रही है। इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। जिन यात्रियों को आरक्षण करा रखा है, ट्रेनों की प्रतीक्षा में उनका समय खराब हो रहा है। आवश्यक कार्यों से जाने वाले यात्री ट्रेनें विलंबित होने से सही समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। यात्री टिकट निरस्त कर दूसरे साधनों से गंतव्य तक जा रहे हैं। रेलवे का दावा है कि कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति पर असर पड़ रहा है।

    रेलवे ने कोहरे को वजह बताकर 24 से अधिक ट्रेनों को निरस्त कर चुका है। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। जिन रूटों पर नियमित ट्रेनों को निरस्त किया गया है, वहां विशेष ट्रेनें चल रही हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को लेट लतीफी की वजह से परेशान होना पड़ रहा है।


    ट्रेनें लेट होने पर यात्रियों ने एक्स पर संदेश पोस्ट कर नाराजगी जताई। यात्रियों कहा कि ट्रेनों के ट्रेनों के लेट होने से आवश्यक कार्य के लिए वे समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई-कई घंटे ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यात्री महेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया कि उनको बच्चे की दवाई लेकर गोविंदपुरी पहुंचना है। उनकी ट्रेन पनकी से चलने के बाद रुक गई, एक घंटे से खड़ी हुई है। ऐनुल हसन ने पोस्ट किया कि प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस पांच घंटे विलंबित है। उनको शादी में जाना है लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

     


    ये ट्रेनें इतने घंटे लेट रहीं

    ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली हसनपुर रोड स्पेशल ट्रेन 15 घंटे, 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल नौ घंटे, 04453 मानसी नई दिल्ली विशेष नौ घंटे,02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, 0449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 12 घंटे, 04093 पटना-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल छह घंटे विलंबित रही।

     

    इंटरलाकिंग कार्य से दो ट्रेनें आंशिक निरस्त

    फिरोजाबाद मंडल के सानेहवाल- अमृतसर सेक्शन हमीरा स्टेशन पर सिग्नल गियर को इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए दो गाड़ियों को आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गा है। ट्रेन संख्या 22445 कानपुर सेंट्रल- अमृतसर पांच जनवरी 2026 को जालंधर सिटी तक जाएगी। ट्रेन संख्या 22446 अमृतसर- कानपुर सेंट्रल छह जनवरी 2026 को जालंधर सिटी से चलेगी।