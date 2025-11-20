प्रयागराज मंडल में चेन पुलिंग मामले में कानपुर सेंट्रल स्टेशन नंबर वन, आंकड़े देख आप भी रह जाएंगे हैरान

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे की ओर से जारी किए गए चेन पुलिंग मामले हैरान करने वाले हैं। प्रयागराज मंडल में सबसे ज्यादा चेन पुलिंग कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों ने किया है। इस मामले में छह सौ से ज्यादा यात्री गिरफ्तार भी किए गए।

रेलवे प्रयागराज मंडल में इस वित्तीय वर्ष में अबतक ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोकने के मामले सबसे अधिक सेंट्रल स्टेशन पर हुए हैं। चेन पुलिंग में दूसरे स्थान पर टूंडला तथा तीसरे स्थान पर इटावा के यात्री रहें है। रेलवे चेन पुुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से 19 नवंबर तक के आकड़ों पर नजर डाली जाए तो आठ महीनों में 4022 यात्रियों को चेन पुलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।





इन स्टेशनों पर इतनी गिरफ्तारियां कानपुर सेंट्रल: 625

टूंडला: 388

इटावा: 285

प्रयागराज जंक्शन: 284

फतेहपुर: 283

अलीगढ़: 268

नैनी जंक्शन: 256

मिर्जापुर: 214

मानिकपुर: 207

फफूंद: 154

सूबेदारगंज: 149

शिकोहाबाद: 144

प्रयागराज छिवकी: 123

जीएमसी: 105

हाथरस: 104

चुनार: 102

खुर्जा: 97

फिरोजाबाद: 96

दादरी: 84

पनकी धाम: 36

कानपुर अनवरगंज: 18

इस माह इतने यात्रियों को चेन पुलिंग करते पकड़ा गया अप्रैल : 413 लोग गिरफ्तार

मई : 599 लोग गिरफ्तार

जून : 617 लोग गिरफ्तार

जुलाई : 579 लोग गिरफ्तार

अगस्त : 564 लोग गिरफ्तार

अक्तूबर : 486 लोग गिरफ्तार

सितम्बर : 513 लोग गिरफ्तार

नवंबर : 251 लोग गिरफ्तार

रेलवे ने की ये अपील

रेल प्रशासन यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अनावश्यक चेन पुलिंग से बचें। यह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना एवं कारावास दोनों का प्रावधान है। इसके दुरुपयोग से यात्रियों को असुविधा होती है तथा ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है ।