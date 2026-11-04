Kanpur Traffic: कानपुर में 6 नवंबर से 3 दिन रूट डायवर्जन, Dhanteras-Diwali पर घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान

जागरण संवाददाता, कानपुर। धनतेरस एवं दीपावली के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर शुक्रवार से रविवार तक यातायात डायवर्जन कर दिया है। ये बदली व्यवस्था शुक्रवार से दोपहर एक बजे से रात 12 बजे तक रहेगी।

डीसीपी ट्रैफिक अभयनाथ त्रिपाठी ने बताया कि यातायात डायवर्जन के साथ ही राहगीरों को दिक्कत न हो, इसके लिए छह स्थलों पर पार्किंग सुविधा भी दी गई है। यदि किसी कोई कहीं समस्या है तो कंट्रोल रूम के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, उस पर संपर्क कर समस्या बता सकता है।