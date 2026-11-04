दीपावली और छठ पर रेलवे का अतिरिक्त इंतजाम, कानपुर से बिहार, हावड़ा और गोरखपुर के लिए 65 स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली व छठ को देखते हुए रेलवे की ओर से प्रयागराज रेल मंडल में 240 स्पेशल ट्रेनें दौड़ रहीं हैं। इनमें रोजाना करीब 80 ट्रेनों का आवागमन है। वहीं प्रयागराज मंडल से 35 जोड़ी ट्रेनें ओरिजनेट हो रहीं हैं।

इसके अलावा कानपुर में 65 ट्रेनें बिहार, हावड़ा, गोरखपुर की ओर जा रही हैं। वहीं मुंबई और दक्षिण के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रहीं हैं। इन ट्रेनों में अभी तक न के बराबर ही यात्री थे, लेकिन अब भीड़ इन ट्रेनों में भी दिखने लगी है।

दीपावली और छठ पर्व नजदीक आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार दोपहर दिल्ली की ओर से बिहार और हावड़ा जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। घर पहुंचने की जल्दी में यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली।

जनरल टिकट लेकर यात्री आरक्षित कोचों में सवार होते दिखे, जबकि जनरल बोगियों में सीट पाने के लिए मारामारी की स्थिति रही। दोपहर के समय प्लेटफार्मों पर ट्रेनों के पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ कोचों की ओर दौड़ पड़ी। कई यात्री सामान लेकर पहले से ही कोच के दरवाजों पर खड़े हो गए।

ट्रेन रुकते ही चढ़ने और उतरने वालों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। रूटीन के अलावा स्पेशल ट्रेनों में भी अब भारी भीड़ घुसने लगी है। कानपुर सेंट्रल से हावड़ा, प्रयागराज व गोरखपुर के रास्ते बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भी दिखी। हालांकि स्पेशल ट्रेनों में बैठकर काफी यात्री गंतव्य को निकले।