छोटा पैग बनाने को लेकर विवाद, दोस्त ने कर दी तांगा चालक की हत्या
एक तांगा चालक की उसके दोस्त ने छोटा पैग बनाने को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी। दोनों साथ में शराब पी रहे थे, तभी शराब की मात्रा को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोस्त ने आपा खो दिया और तांगा चालक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। तांगा चालक सरफराज उर्फ अन्नू की हत्या उसके ही दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्यारोपित दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूछताछ में पता चला है कि महज शराब पीते समय छोटा पैग बनाने के विवाद में उसने दोस्त को मार डाला। 20 अक्टूबर की रात कुली बाजार निवासी तांगा चालक सरफराज का शव सीपीसी कालोनी के पीछे झाड़ियों में पड़ा मिला था।
बड़े भाई रियाज अहमद ने बताया कि चाचा नेहरू अस्पताल कोपरगंज निवासी रामकिशान उर्फ कल्लन व लाटूश रोड के मोइद अहमद उनके भाई को घर से बुलाकर ले गए थे। तब से वह लापता था। 25 अक्टूबर को शव बरामद हुआ। कलक्टरगंज थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि शव मिलने के बाद पुलिस ने 250 सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों आरोपित सरफराज के साथ दिखे थे। पुलिस ने रामकिशन को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकारी।
मंदिर से एलान- 31 अक्टूबर को एक घंटा फ्री रहेगा ठेका जासं, बिजनौर : जिले के एक शिव मंदिर से बुधवार शाम एलान हुआ कि 31 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक केवल ग्रामीणों के लिए शराब का ठेका फ्री रहेगा। इस दौरान कोई भी गांव छितावर स्थित ठेके से बिना पैसा दिए शराब ले सकता है। एलान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
