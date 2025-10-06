Language
    कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चला अभियान, बिना टिकट 14,765 यात्रियों से वसूला 95.84 लाख जुर्माना

    By shiva awasthi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सितंबर महीने में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया जिसके दौरान 14765 यात्रियों से 95.84 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज मंडल ने कुल 61039 यात्रियों से 3.89 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया जिसमें बिना टिकट यात्रा और अनियमित सामान पर कार्रवाई की गई।

    बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर जुर्माना।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रेनों में बिना टिकट, अनियमित यात्रा, गंदगी फैलाने व बिना बुकिंग के सामान लाने के मामलों में सेंट्रल स्टेशन पर महीने भर में 14,765 यात्रियों से 95.84 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज मंडल के सभी स्टेशनों में यह आंकड़ा 61,039 यात्रियों से 3.89 करोड़ रुपये वसूलने का रहा।

    प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) हिमांशु शुक्ला के निर्देशन में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें यात्रियों को उत्तम भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बिना टिकट व अनियमित यात्रा करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज मंडल के स्टेशनों पर एक से 30 सितंबर, 2025 तक चलाए गए टिकट जांच अभियान में 61039 यात्रियों से 3,89,35,152 जुर्माना वसूला गया।

    कानपुर सेंट्रल पर 14765 यात्रियों से 95,84,876 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले 7009 यात्रियों से 59,56,870 रुपये, अनियमित यात्रा करने वाले 6527 यात्रियों से 34,82,423 रुपये, बिना बुकिंग सामान लाने वाले 1229 यात्रियों से 1,45,583 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 1950 यात्रियों से 9,63,690 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले 1382 यात्रियों से 7,43,240 रुपये, अनियमित यात्रा करने वाले 424 यात्रियों से 1,97,350 रुपये व बिना बुकिंग सामान में 144 यात्रियों से 23,100 रुपये जुर्माना राशि वसूली गई।

    ट्रेनों में की सफाई, यात्रियों को संदेश-बनें मददगार

    रेलवे ने स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान अंतर्गत दूसरे दिन ट्रेनों में सफाई की। इस दौरान यात्रियों को संदेश दिया कि वह सफाई में मददगार बनें। ट्रेन उनकी है, इसकी स्वच्छता  में कतई लापरवाही नहीं बरतें। पानी की बोतल, खानपान सामग्री में बचा सामान समेत कुछ  भी कूड़ेदान में ही फेंके। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि एक से 15 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ट्रेनों, रेलवे कालोनियों, स्टेशनों में सफाई कराई जा रही है। इसके अंतर्गत इटावा में मालगाड़ियों की सफाई कर कूड़ा हटाया गया। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, अलीगढ़ जंक्शन व प्रयागराज छिवकी स्टेशनों पर भी ट्रेनों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेनों के कोच, शौचालय, दरवाजे, खिड़कियों, फर्श व पैंट्रीकार की गहन सफाई की।