    महोबा में 220 केवी पावर हाउस में दौड़ा करंट, एसडीओ समेत तीन झुलसे

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    महोबा में 220 केवी पावर हाउस में मरम्मत के दौरान बिजली आपूर्ति शुरू होने से एसडीओ समेत तीन लोग झुलस गए। जेई सुरेश रैना को गंभीर हालत में झाँसी रेफर किया गया। एसडीओ प्रवीण यादव ने बताया कि पनवाड़ी लाइन का ब्रेकर फंसने से करंट दौड़ा। अधीक्षण अभियंता ने जांच के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, महोबा। महोबा शहर के मुहल्ला बजरिया स्थित 220 केवी पावर हाउस में सोमवार को रखरखाव का कार्य चल रहा था। इस दौरान विभागीय अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। तभी पावर हाउस में अचानक करंट दौड़ गया और चिंगारी निकली। जिसमें 40 वर्षीय एसडीओ प्रवीण यादव, 35 वर्षीय जेई सुरेश रैना व 36 वर्षीय संविदा कर्मी नरेश कुमार झुलस गए। तीनों को जिला अस्पताल लाया गया। जेई सुरेश रैना के करीब 40-45 प्रतिशत जलने से उन्हें मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया।

    एसडीओ प्रवीण यादव ने बताया कि वह लाइन शट डाउन का कार्य करा रहे थे। तभी पनवाड़ी की 132 केवी लाइन का ब्रेकर फंस गया। इसके चलते  तेज करंट दौड़ा और चिंगारी छूटी। अधीक्षण अभियंता लक्ष्मीशंकर ने बताया कि इसकी जांच कराई जा रही है। तीनों कर्मी खतरे से बाहर है।