महोबा में 220 केवी पावर हाउस में दौड़ा करंट, एसडीओ समेत तीन झुलसे

जागरण संवाददाता, महोबा। महोबा शहर के मुहल्ला बजरिया स्थित 220 केवी पावर हाउस में सोमवार को रखरखाव का कार्य चल रहा था। इस दौरान विभागीय अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। तभी पावर हाउस में अचानक करंट दौड़ गया और चिंगारी निकली। जिसमें 40 वर्षीय एसडीओ प्रवीण यादव, 35 वर्षीय जेई सुरेश रैना व 36 वर्षीय संविदा कर्मी नरेश कुमार झुलस गए। तीनों को जिला अस्पताल लाया गया। जेई सुरेश रैना के करीब 40-45 प्रतिशत जलने से उन्हें मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया।