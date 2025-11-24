कानपुर में तीन लोगों ने की आत्महत्या, दो ने फंदे से लटककर तो एक ने ट्रेन के आगे आकर दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में अलग-अलग स्थानों पर बीते 24 घंटे में महिला समेत तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। घटनाएं नौबस्ता,बजरिया और पनकी थानाक्षेत्रों में हुई। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

नौबस्ता के सिमरा गांव निवासी अविनाश पाल आटो पार्ट्स की दुकान में काम करते हैं। परिवार में 24 वर्षीय पत्नी सोनी, दो बच्चे अश्वनी और सात माह का बेटा है। स्वजन ने बताया कि रविवार को सोनी का पति अविनाश से खाना बनाने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद पति सब्जी लेने बाजार चला गया। इस बीच सोनी ने अपने सात माह के बेटे को सास को देकर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जब पति सब्जी लेकर घर लौटा तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। तत्काल उन्होंने पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।

नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि पति से विवाद के बाद पत्नी ने आत्महत्या की है। वहीं सचेंडी के रामनारायण पुरवा निवासी ओमप्रकाश ट्रक चालक थे। परिवार में पत्नी, चार बेटे और एक शादीशुदा बेटी है। स्वजन ने बताया कि 20 वर्षीय बेटा विशाल ट्रक में क्लीनर का काम करता था। रविवार रात को वह घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। सोमवार सुबह स्वजन सोकर उठे तो उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला। बेटे का शव देखकर स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।