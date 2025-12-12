कानपुर में चोरों ने उड़ाई लोगों की नींद, ताला तोड़ नकदी सहित छह लाख के जेवर ली फिर दूसरा ताला लगा गए

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में चोरों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। इस बार मामला पनकी थाना क्षेत्र का है। चोरों ने न सिर्फ सूने घर में ताला तोड़कर चोरी की बल्कि उस घर में एक नया ताला लगाकर चले गए। वहीं, सीसी टीवी में दो युवक बैग ले जाते दिखे हैं।

पनकी थानाक्षेत्र के रतनपुर मिर्जापुर कालोनी में झांकी कलाकार चंद्र प्रकाश उर्फ राजू तिवारी के सूने घर को निशाना बनाकर शातिर चोरों ने नकदी और ज्वेलरी समेत छह लाख का माल पार कर दिया। स्वजन के वापसी पर घटना की जानकारी हुई।सीसी कैमरे में दो शातिर चोर घर के बाहर निकलते नजर आए है। हैरत की बात तो ये है कि शातिरों ने ताला तोड़कर चोरी की फिर दूसरा ताला लगाकर फरार हो गए।फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।



घर आए तो दूसरा ताला लगा मिला रतनपुर,मिर्जापुर कालोनी के नीम चौराहा निवासी झांकी कलाकार राजू तिवारी ,पत्नी शिखा तिवारी,बेटी जानवी,अंशिका और बेटा कृष्णा के साथ रहते है।राजू के मुताबिक वह,पत्नी और बड़ी बेटी झांकी कलाकार के रूप में काम करते है,अक्सर काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना होता है। बीते 23 नवम्बर को वह काम के लिए परिवार समेत अयोध्या के आगे अम्बेडकर नगर गए थे। वापसी गुरुवार देर रात जब वह वापस आए तो उन्हें घर के बाहर दूसरा ताला लगा मिला।