कानपुर में चोरों ने उड़ाई लोगों की नींद, ताला तोड़ नकदी सहित छह लाख के जेवर ली फिर दूसरा ताला लगा गए
कानपुर में चोरों ने लोगों की नींद उड़ा दी, जहां एक घर का ताला तोड़कर नकदी और छह लाख रुपये के जेवर चुरा लिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने भागन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में चोरों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। इस बार मामला पनकी थाना क्षेत्र का है। चोरों ने न सिर्फ सूने घर में ताला तोड़कर चोरी की बल्कि उस घर में एक नया ताला लगाकर चले गए। वहीं, सीसी टीवी में दो युवक बैग ले जाते दिखे हैं।
पनकी थानाक्षेत्र के रतनपुर मिर्जापुर कालोनी में झांकी कलाकार चंद्र प्रकाश उर्फ राजू तिवारी के सूने घर को निशाना बनाकर शातिर चोरों ने नकदी और ज्वेलरी समेत छह लाख का माल पार कर दिया। स्वजन के वापसी पर घटना की जानकारी हुई।सीसी कैमरे में दो शातिर चोर घर के बाहर निकलते नजर आए है। हैरत की बात तो ये है कि शातिरों ने ताला तोड़कर चोरी की फिर दूसरा ताला लगाकर फरार हो गए।फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
घर आए तो दूसरा ताला लगा मिला
रतनपुर,मिर्जापुर कालोनी के नीम चौराहा निवासी झांकी कलाकार राजू तिवारी ,पत्नी शिखा तिवारी,बेटी जानवी,अंशिका और बेटा कृष्णा के साथ रहते है।राजू के मुताबिक वह,पत्नी और बड़ी बेटी झांकी कलाकार के रूप में काम करते है,अक्सर काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना होता है। बीते 23 नवम्बर को वह काम के लिए परिवार समेत अयोध्या के आगे अम्बेडकर नगर गए थे। वापसी गुरुवार देर रात जब वह वापस आए तो उन्हें घर के बाहर दूसरा ताला लगा मिला।
सीसी कैमरे में दे युवक बैग ले जाते दिखे
ताला तोड़कर अंदर गए तो अलमारी खुली और अस्त व्यवस्त नजर आई, उसमें रखो ज्वेलरी और पचास हजार रुपए नकदी समेत करीब छह लाख रुपये का सामान गायब था। ये देख पत्नी शिखा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी 112 नंबर पर पुलिस के दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और आस पास के सीसी कैमरे खंगाले।पड़ोस में लगे सीसी कैमरे में बीते 10 दिसम्बर देर रात दो युवक बैग ले जाते हुए नजर आए है। फिलहाल चन्द्र प्रकाश उर्फ राजू तिवारी ने थाने में तहरीर देकर शातिर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि सीसी कैमरे खंगाले जा रहे है। जल्द ही शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।