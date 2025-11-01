कानपुर में पड़ोसी ने यूपी-112 को दी सूचना, किराएदार ने पत्नी को मार शव घर के बाहर रख दिया...फिर हुआ कुछ ऐसा

जागरण संवााददाता, कानपुर। साहब ! पड़ोस के मकान में रहने वाले किराएदार ने पत्नी को मार दिया है। शव घर के बाहर रखा है। यूपी-112 पर इस सूचना से बर्रा पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। पूछताछ में बीमारी से मौत की जानकारी होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। इसके बाद महिला के स्वजन को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मूलरूप से लखनऊ के बालू अड्डा धर्मनगर निवासी अमन कोरी ने जून 2019 में लखनऊ की 35 वर्षीय आरुही सोनी उर्फ निधि से शहर आने के बाद प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों जरौली फेस वन निवासी शिव कुमार के बर्रा दो स्थित मकान में डेढ़ साल से किराए पर रह रहे थे। उनके साथ अमन की मां सुनीता भी रहती थी।

बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गप्पू-चप्पू चौराहा के पास सड़क पर शव रखे होने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पूछताछ में पति और सास से महिला के लिवर की बीमारी से मौत की बात सामने आयी है। हालांकि सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला के स्वजन को भी सूचना दे दी गई है। परिवार वालों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।