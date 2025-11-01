Language
    कानपुर में पड़ोसी ने यूपी-112 को दी सूचना, किराएदार ने पत्नी को मार शव घर के बाहर रख दिया...फिर हुआ कुछ ऐसा

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक मोहल्ले में हत्या की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। यूपी 112 के पास फोन पहुंचा कि एक किराएदार ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव घर के बाहर रख दिया। 

    जागरण संवााददाता, कानपुर। साहब ! पड़ोस के मकान में रहने वाले किराएदार ने पत्नी को मार दिया है। शव घर के बाहर रखा है। यूपी-112 पर इस सूचना से बर्रा पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। पूछताछ में बीमारी से मौत की जानकारी होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। इसके बाद महिला के स्वजन को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    मूलरूप से लखनऊ के बालू अड्डा धर्मनगर निवासी अमन कोरी ने जून 2019 में लखनऊ की 35 वर्षीय आरुही सोनी उर्फ निधि से शहर आने के बाद प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों जरौली फेस वन निवासी शिव कुमार के बर्रा दो स्थित मकान में डेढ़ साल से किराए पर रह रहे थे। उनके साथ अमन की मां सुनीता भी रहती थी।

    बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गप्पू-चप्पू चौराहा के पास सड़क पर शव रखे होने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पूछताछ में पति और सास से महिला के लिवर की बीमारी से मौत की बात सामने आयी है। हालांकि सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला के स्वजन को भी सूचना दे दी गई है। परिवार वालों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    इधर, दीवार ढहने से वेल्डिंग कारीगर की मौत


    भन्नानापुरवा में कारखाने में कटर मशीन से एंगल काटते समय दीवार ढहने से वेल्डिंग कारीगर की मलबे में दबकर मौत हो गई। शनिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव आजमगढ़ लेकर चले गए। मूलरूप से आजमगढ़ के अहीरौला के कोढ़वा जलालपुर निवासी वेल्डिंग कारीगर 55 वर्षीय सफाई लाल पत्नी सुमित्रा देवी और बेटे नरेन्द्र के साथ बाबूपुरवा के ढकनापुरवा में किराये के मकान में रहते थे। नरेन्द्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह ठेकेदार के कहने पर पिता चमनगंज के भन्नानापुरवा स्थित लोहे के कारखाने में एगंल काटने गए थे। दोपहर 12 बजे वह कटर मशीन से एंगल काट रहे थे, तभी दीवार गिर पड़ी और मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एलएलआर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। स्वजन ने ठेकेदार पर लापरवाही से काम कराने का आरोप लगाया। चमनगंज थाना प्रभारी संजय राय ने बताया कि स्वजन शव लेकर आजमगढ़ चले गए हैं। तहरीर मिलने पर जांच करा आगे कार्रवाई की जाएगी।