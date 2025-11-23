कच्ची उम्र में तेज रफ्तार का शौक तय करा रही मौत का रास्ता, सरकार बना रही नियम पर नियम, अभिभावक कर रहे नजरअंदाज

संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू। नाबालिगों में कच्ची उम्र में तेज रफ्तार का शौख मौत का रास्ता तय करा रहा है। आए दिन कोई न कोई हादसे में जान गंवा रहा है। मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवा और किशोर ही हैं। जबकि हादसों को रोकने के लिए शासन ने किशोरों को वाहन देने वाले अभिभावकों पर कार्रवाई करने का निर्देश फे रखे हैं। नाबालिगों को वाहन की स्टीयरिंग थमाने से अभिभावक चूक नहीं रहे हैं। नतीजा हादसे में किसी राहगीर की मौत या खुद नाबालिक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जिसके बाद अभिवाकों को जिंदगी भर बेटे को खोने का जख्म मिल जाता है।

सरकार सड़क हादसों को राेकने के लिए हर दिन नये कानून बना रही है, उसे सख्त कर रही है। जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा रही है, जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी हादसों में कमी आने के बजाए आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। हर साल सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। मरने वालों में युवा के साथ ही किशोर भी शामिल हैं।

नाबालिग वाहन की स्टीयरिंग न पकड़ने पाए, इसके लिए शासन की ओर से नियम लागू किया गया कि अगर किशोर वाहन चलाते हुए पाया जाए तो वाहन सीज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया जाए। इस नियम को सख्ती से लागू किया गया, लेकिन लोगों में नियम को ताक पर रखकर चलना आदत से बन गई है।