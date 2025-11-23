Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कच्ची उम्र में तेज रफ्तार का शौक तय करा रही मौत का रास्ता, सरकार बना रही नियम पर नियम, अभिभावक कर रहे नजरअंदाज

    By Sarvesh Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    बिधनू में नाबालिगों का तेज रफ्तार का शौक जानलेवा साबित हो रहा है। सरकार सख्त कानून बना रही है, पर अभिभावक लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ही में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से कई बाइकें तोड़ीं और पिता-पुत्री को घायल कर दिया। नियमों के उल्लंघन और अभिभावकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे युवा और किशोर अपनी जान गंवा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू। नाबालिगों में कच्ची उम्र में तेज रफ्तार का शौख मौत का रास्ता तय करा रहा है। आए दिन कोई न कोई हादसे में जान गंवा रहा है। मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवा और किशोर ही हैं। जबकि हादसों को रोकने के लिए शासन ने किशोरों को वाहन देने वाले अभिभावकों पर कार्रवाई करने का निर्देश फे रखे हैं। नाबालिगों को वाहन की स्टीयरिंग थमाने से अभिभावक चूक नहीं रहे हैं। नतीजा हादसे में किसी राहगीर की मौत या खुद नाबालिक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जिसके बाद अभिवाकों को जिंदगी भर बेटे को खोने का जख्म मिल जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार सड़क हादसों को राेकने के लिए हर दिन नये कानून बना रही है, उसे सख्त कर रही है। जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा रही है, जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी हादसों में कमी आने के बजाए आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। हर साल सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। मरने वालों में युवा के साथ ही किशोर भी शामिल हैं।

    नाबालिग वाहन की स्टीयरिंग न पकड़ने पाए, इसके लिए शासन की ओर से नियम लागू किया गया कि अगर किशोर वाहन चलाते हुए पाया जाए तो वाहन सीज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया जाए। इस नियम को सख्ती से लागू किया गया, लेकिन लोगों में नियम को ताक पर रखकर चलना आदत से बन गई है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: आरिफ मीर का सनसनीखेज खुलासा, कानपुर कार्डियोलाजी को वाट्सएप भेज बताई ये बात

    इसी का नजीता है कि सेन पश्चिम पारा न्यूआजाद नगर में शनिवार सुबह नाबालिग ने तेज रफ्तार में कार दौड़ाकर कई बाइकें चकनाचूर कर दी और बाइक सवार पिता पुत्री को घायल कर दिया। जिसमें नौ वर्षीय कक्षा दो की छात्रा अवनी के पैर टूट गया और चेहरे में गंभीर चोंट आई।

    अभिवावक लगातार हो रहे हादसों को अनदेखा करने के साथ नियम को ताक पर रखकर नाबालिग को वाहन थमा दे रहे हैं। परिणाम के बारे में कोई अभिभावक नहीं सोंच रहा है। नजीता हादसे पर हादसे हो रहे हैं।

    अभी तक नाबालिगों के तेज रफ्तार से हुए हादसे:

    • 3 अगस्त 2024- किदवई नगर में 16 साल के छात्र ने 100 किलोमीटर की स्पीड से सड़क पर कार दौड़ाकर स्कूटी सवार मां-बेटी टक्कर मारी। जिसमे मां ने दम तोड़ दिया, बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।
    • 24 दिसंबर 2024- फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में नाबालिग कार चालक ने डीजे संचालक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
    • 16 अगस्त 2025- चकेरी के केडीए चौराहे के पास नाबालिग ने 100 की रफ्तार से कार दौड़ाकर महिला सफाईकर्मी की जान ले ली।