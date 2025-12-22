Language
    कानपुर में राजकीय बालगृह बालिका में किशोरी ने आत्महत्या का किया प्रयास, छह माह पहले कन्नौज से आई थी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    कानपुर के नवाबगंज थानाक्षेत्र स्थित राजकीय बालगृह बालिका यूनिट दो में एक 16 वर्षीय किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। किशोरी, जो ...और पढ़ें

    जागरण सवांददाता, कानपुर। कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राजकीय बालिका गृह में एक किशोरी ने जहरीला पदार्थ पी लिय। मामला एक दूसरी किशोरी से विवाद बताया जा रहा है। हालांकि किशोरी को समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। 

    नवाबगंज थानाक्षेत्र के सूर्य विहार स्थित राजकीय बालगृह बालिका यूनिट दो में 6 माह पूर्व कन्नौज जनपद से आई 16 वर्षीय किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर किशोरी को महिला सुरक्षा कर्मी दीपमाला के साथ एलएलआर अस्पताल के बाल रोग विभाग में भर्ती कराया गया है। जहां उसे बाल रोग विशेषज्ञ डा.यशवंत राव की निगरानी में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है।

     

    जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह का कहना है किशोरी का एक दूसरी किशोरी से पोछा लगाने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद किशोरी ने फिनायल पी ली।  अन्य किशोरियों ने देखा तो फिनायल की बोतल हाथ से छीनी गई। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।