High Court के आदेश पर LLR Kanpur में जांच करने पहुंची टीम,  बाल रोग विभाग की सिस्टर ने लगाए थे ये आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग की सिस्टर रिंकू सिंह की हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर शासन की ओर से गठित तीन सदस्यीय टीम ने निरीक्षक कर जनहित याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर पड़ताल की। जांच टीम बाल रोग अस्पताल में डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाने में रुपये लेने व मरीजों से बाहर की दवाएं मंगाने सहित कई आरोप लगाए गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच टीम ने इमजरेंसी, सुपर स्पेशलिस्ट ब्लाक और वार्ड नंबर एक में भी निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की। करीब छह माह बाल रोग विभाग की सिस्टर रिंकू सिंह को बांदा स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके विरोध में सिस्टर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर डीजीएमई की ओर से गठित टीम ने जांच की।



सोमवार को जांच टीम में शामिल अपर निदेशक डीजीएमई डा. आलोक कुमार, उरई मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. अरविंद त्रिवेदी व कन्नौज मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. सीपी पाल ने सबसे पहले बाल रोग विभाग के पीआइसीयू और वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती बच्चों के अभिभावक से बातचीत करके बाहर से दवा मंगाने की जानकारी हासिल की व भर्ती बच्चों की फाइल का देखा।

टीम के सदस्यों ने दवा कहां से लाते हैं, डाक्टर देखने आते हैं या नहीं, नर्सिंग स्टाफ केयर करता है या नहीं आदि की जानकारी हासिल की। इसके बाद दवा भंडार रूम, नर्सिंग कार्यालय, ड्यूटी रजिस्टर की वीडियोग्राफी कराई। जांच टीम ने सुपर स्पेशलिस्ट ब्लाक, इमरजेंसी और वार्ड नंबर एक में भर्ती मरीजों से भी बात की।