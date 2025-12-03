करोड़ों की ठगी में ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम गिरफ्तार, 3.30 करोड़ की ठगी को लेकर दर्ज था मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर। जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता और टेनरी संचालक इरशाद आलम को बेकनगंज पुलिस ने बुधवार सुबह प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। चार दिन पहले ही बेकनगंज के एक पोल्ट्री कारोबारी को जमीन दिलाने के नाम पर 3.30 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित और उसके साथियों ने पीड़ित के रुपये वापसस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी।

जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी टेनरी संचालक और 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल के सह-निर्माता इरशाद आलम ने सिविल लाइंस निवासी मो.शोएब को जाजमऊ गज्जूपुरवा में अपनी जमीन दिखाकर उसे 1.65 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा किया था।

नोटिरियल विक्रय अनुबंध पत्र तैयार होने पर शोएब ने आरटीजीएस व नगद के रूप में 1.65 करोड़ रुपये उसे दे दिए। कई दिन बीत जाने पर उसने जमीन नहीं बेची बल्कि उसकी रकम दोगुनी कर दी। रुपये फंसे होने पर शोएब ने उसकी बात मानते हुए दोबारा 1.65 करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन आरोपित ने इसके बावजूद बैनामा नही किया। जब उन्होंने जमीन की पड़ताल की तो पता चला कि यह जमीन केडीए की है।