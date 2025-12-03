करोड़ों की ठगी में ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम गिरफ्तार, 3.30 करोड़ की ठगी को लेकर दर्ज था मुकदमा
कानपुर पुलिस ने ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम को करोड़ों की ठगी के आरोप में प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। उन पर एक पोल्ट्री कारोबारी से जमीन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता और टेनरी संचालक इरशाद आलम को बेकनगंज पुलिस ने बुधवार सुबह प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। चार दिन पहले ही बेकनगंज के एक पोल्ट्री कारोबारी को जमीन दिलाने के नाम पर 3.30 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित और उसके साथियों ने पीड़ित के रुपये वापसस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी।
जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी टेनरी संचालक और 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल के सह-निर्माता इरशाद आलम ने सिविल लाइंस निवासी मो.शोएब को जाजमऊ गज्जूपुरवा में अपनी जमीन दिखाकर उसे 1.65 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा किया था।
नोटिरियल विक्रय अनुबंध पत्र तैयार होने पर शोएब ने आरटीजीएस व नगद के रूप में 1.65 करोड़ रुपये उसे दे दिए। कई दिन बीत जाने पर उसने जमीन नहीं बेची बल्कि उसकी रकम दोगुनी कर दी। रुपये फंसे होने पर शोएब ने उसकी बात मानते हुए दोबारा 1.65 करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन आरोपित ने इसके बावजूद बैनामा नही किया। जब उन्होंने जमीन की पड़ताल की तो पता चला कि यह जमीन केडीए की है।
आरोप है कि जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने अपने साथी मो.उजैर व अन्य लोगों के साथ 13 सितंबर को उनकी दुकान पर आकर झूठे मुकदमें में फंसा देने की धमकी देने के साथ 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने मामले की शिकायत सयुंक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह से की। जिसके बाद बेकनगंज पुलिस ने आरोपित इरशाद आलम और उजैर समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बेकनगंज थाना प्रभारी मो.मतीन खान ने बताया कि आरोपित इरशाद आलम को प्रयागराज से गिरफ्तार कर शहर लाया गया है।
ईडी और सीबीआइ समेत शहर के कई थानों में एक दर्जन मुकदमे
ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआइ के साथ ही जाजमऊ,चकेरी, बाबूपुरवा और बेकनगंज आदि थानों में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें जांच चल रही है।
