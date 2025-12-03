Kanpur News: युवक की निर्मम हत्या कर शव खाली प्लॉट में फेंका, बोरी से बंधा था चेहरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा आठ में युवक की निर्मम हत्या करने के बाद शव को पांडव नदी के पास खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। युवक के हाथ पीछे से रस्सी से बांधे गए थे, जबकि चेहरे को बोरी से ढक कर ऊपर पत्थर रखा था। सुबह लोग सड़क से निकले तो शव देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस, फॉरेंसिक पहुंची, चेहरे से बोरी हटाई तो सिर के पीछे से खून निकलता दिखा।

